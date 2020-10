Lovec našel kamen s skrivnostnimi hieroglifi

Kamen, ki ga je našel, je bil del meteorja.

Izkoreninjena drevesa

Pojav, ki ga je opazoval, ga je spominjal na svetlobne rakete.

V istem času so na istem območju opazovali meteor. FOTO: Getty Images

Kmalu po sončnem zahodu je na nebu videl svetleče telo, ki se je gibalo z veliko hitrostjo in potovalo proti vzhodu.

Včasih se zgodi, da ljudje, ki jih zanimajo neznani in nenavadni pojavi, med branjem starih časopisov najdejo in odkrijejo tudi takšno ali drugačno zanimivost, skrivnost ali nerazložljiv dogodek. In eden takih je bil opisan v dnevniku Daily Missouri Democrat 10. oktobra 1865., lovec na dragoceno krzno, je za krajevni časopis posredoval prav posebno zgodbo. »Če jo bodo potrdili kot resnično, bo vsekakor povzročila vznemirjenje v znanstveni srenji,« je zapisal časnik.Lumley navaja, da se je zgodilo sredi septembra 1865, ko se je ukvarjal z lovom v gorah, kakšnih 120 kilometrov od kraja Great Falls v Missouriju. Nekega večera je kmalu po sončnem zahodu na nebu videl svetleče telo, ki se je gibalo z veliko hitrostjo in potovalo proti vzhodu. Pojav je opazoval pet sekund, ko se je zadeva nenadoma ločila na več delov. Spominjalo ga je na svetlobne rakete na nebu. Nekaj minut pozneje je slišal eksplozijo, ki je tudi stresla tla, sledil je zvok, ki je spominjal na tornado, ki potuje prek gozda. Hkrati se je pojavil močan veter in nenadoma ponehal. Zrak je bil nasičen s posebnim vonjem, ki je spominjal na žveplo.Naslednji dan je na razdalji dobrih treh kilometrov od svojega šotora odkril precejšnje uničenje in opustošenje. Skozi gozd je bila vsekana precej široka pot, kamor koli je pogledal, je videl podrta, izkoreninjena velikanska drevesa ali pri tleh zlomljena, vrhove gričev je nekaj posnelo in na več mestih je bila zemlja zorana.Sledil je razdejanju in kmalu ugotovil, da je bil vzrok vsega ogromen, skali podoben predmet, ki se je zaril v rob gore. Skalo si je ogledal, kolikor je je bilo vidne, in ugotovil, da je bila razdeljena na več delov, poleg tega je bila na določenih mestih prekrita z zanimivimi hieroglifi, podobnimi egiptovskim. Poleg tega je na tleh odkril delce snovi, ki je spominjala na steklo, na nekaterih delih pa so bili temni madeži, kot bi jih povzročila tekočina. Prepričan je bil, da je hieroglife naredila človeška roka, kamen, ki naj bi bil del ogromnega telesa, pa so v določene namene uporabljala živa bitja.Čeprav zgodba zveni zelo nenavadno, jo je gospod Lumley pripovedoval tako iskreno, da jo moramo sprejeti kot resnično, je zapisal časnik in še: »Dejstvo je, da je kamen, ki ga je našel, del meteorja, ki so ga prav tam videli v septembru, in sicer v krajih Leavenworth, Galena ter drugje.« Ravno v Leavenworthu je bilo videti, da se ločuje v delce in da je eksplodiral.Astronomi že dolgo menijo, da obstaja verjetnost, da so nebesna telesa, tudi kometi, naseljena, morda so tudi meteorji. Morda bi ravno ti lahko predstavljali sredstvo za prihod prebivalcev drugih planetov, ki raziskujejo vesolje.Tako kot jeleta 1492 odkril novi svet, bi lahko k nam prišli drugi kolumbi in nas zavzeli. Vedno je bila zelo priljubljena teorija, da mora tam nekje zunaj obstajati rasa, ki je od nas naprednejša in se nam bo nekoč v prihodnosti kot taka tudi pokazala. In prav to je zapisal lokalni časopis Daily Missouri Democrat daljnega 10. oktobra 1865.