Londonsko letališče Heathrow znova odprto

Londonsko letališče Heathrow, ki je bilo včeraj zaradi požara na transformatorski postaji skoraj ves dan zaprto, so ponovno odprli v celoti in deluje brez motenj. Letališče so sicer delno odprli že v petek zvečer. Zaradi odpovedi letov je bilo prizadetih približno 200.000 potnikov.

Vpliva na naše letališče ni

Nacionalni letalski prevoznik British Airways pričakuje, da bo danes opravil okoli 85 odstotkov rednih poletov. Vendar je pričakovati zamude, dokler se stanje ne normalizira.

Kot so nam sporočili s Fraporta, ki upravlja ljubljansko letališče Jožeta Pučnika, požar na promet na našem letališču ni vplival, saj se leti prevoznika British Airways z londonskega letališča Heathrow se na ljubljansko letališče vračajo s poletnim voznim redom, točneje 30. marca.

Preiskava še poteka

Vzrok požara še ni znan. Preiskavo vodi protiteroristična policija, po prvih ugotovitvah pa ne gre za posledico podtaknjenega požara ali drugega kaznivega dejanja.

Britansko ministrstvo za promet je sicer sporočilo, da je začasno odpravilo omejitve nočnih letov, da bi zmanjšalo gnečo na letališču.