Londončani bežijo iz mesta

REUTERS Johnson je razglasil nova pravila, ta so začela veljati že čez nekaj ur. FOTO: Toby Melville/Reuters

4.

stopnja bo trajala najmanj dva tedna.

Medtem ko si bomo v Sloveniji v času božiča lahko nekoliko oddahnili od nenehnega prilagajanja življenja boju z epidemijo, bodo ukrepi v delu Velike Britanije čez praznike postali še strožji. Zaradi pojava novega, še bolj nalezljivega seva novega koronavirusa bodo morali prebivalci Londona in jugovzhodne Anglije najmanj do 30. decembra ostati doma.Novica, ki jo je v soboto sporočil britanski premier, je povzročila panično izseljevanje z obeh omenjenih območij. Po besedah predsednika britanskega avtomobilskega združenjaso 90 minut po razglasu ljudje začeli množično skakati v taksije in najemati avtomobile, da bi jim uspelo še pred polnočjo zbežati v dele države, kjer stroga pravila ne veljajo. Številni so se poskušali prebiti do železniške postaje, da bi jim uspelo ujeti katerega od vlakov, ki v času epidemije vozijo po prilagojenem voznem redu, od vstopa v prepolne vlake pa jih niso odvrnila niti opozorila železnic, da ob takšni množici potnikov ni mogoče zagotoviti socialne distance in torej varnosti pred virusom.Nekateri niso želeli tvegati, da bi v neznosni gneči ostali na postaji, in so raje odšteli mastne vsote za prevoz do mest, ki jih novi drakonski odlok ne zajema, denimo do 175 kilometrov oddaljenega Nottinghama. Takšnega množičnega izseljevanja Britanci ne pomnijo. Mediji so dogajanje poimenovali mali eksodus.Drakonski ukrepi četrte stopnje, ki po novem veljajo v Londonu in jugovzhodni Angliji, pomenijo, da se na teh območjih zapirajo vse nenujne trgovine. Potovanja na to območje in z njega so prepovedana, na božični dan je treba ostati doma. Ukrepi bodo veljali najmanj dva tedna, sprožili pa so veliko jeznih reakcij, tudi zato, ker jih je vlada razglasila le šest dni pred božičem.