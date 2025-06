Lokalne volitve: HDZ zmagal v Splitu, Reka dobila novo županjo

Aktualni zagrebški župan Tomislav Tomašević si je v drugem krogu lokalnih volitev po vseh preštetih glasovih zagotovil drugi mandat. Split je po tesni bitki osvojil kandidat vladajoče HDZ Tomislav Šuta, Reka pa je dobila novo županjo Ivo Rinčić, neodvisno kandidatko s podporo šestih strank.

V ospredju drugega kroga lokalnih volitev so bile tekme za županske stolčke v Zagrebu, Splitu in na Reki. V četrtem največjem mestu Osijek je županski mandat že v prvem krogu osvojil kandidat HDZ Ivan Radić.

Tomašević iz levo-zelene stranke Zmoremo! (Možemo!) je osvojil 57,56 odstotka glasov, njegova protikandidatka Marija Selak Raspudić pa 42,44 odstotka, kažejo rezultati državne volilne komisije po vseh preštetih glasovih. Zmoremo! ima v koaliciji z levosredinsko SDP zagotovljeno tudi stabilno večino v mestni skupščini.

V Splitu, kjer še noben župan doslej ni ponovil mandata, je po tesni tekmi zmago razglasil kandidat HDZ Šuta, ki je osvojil 53,19 odstotka glasov in tako premagal aktualnega župana Ivico Puljka iz stranke Center, s tem pa prinesel veliko zmago HDZ, ki je osvojila oblast v drugem največjem hrvaškem mestu.

HDZ, ki je relativno zmago razglasila že po prvem krogu, je zmago še utrdila.

Neodvisna kandidatka Iva Rinčić, ki velja za največje presenečenje letošnjih lokalnih volitev na Hrvaškem, se je na Reki soočila z aktualnim županom Markom Filipovićem (nekdaj SDP, zdaj pa je bil neodvisni kandidat). V drugem krogu je ohranila visoko prednost in prejela 64,96 odstotka glasov. Za HDZ je bilo pomembno, da osvoji oblast v Zadru, ki je že leta njihova trdnjava. To je vladajoči stranki z zmago Šimeta Erlića tudi uspelo. Njihov kandidat Mato Franković je medtem osvojil nov županski mandat v Dubrovniku.

V Vukovarju, ki ima zaradi domovinske vojne pomembno simbolno vrednost, so med seboj obračunale stranke na desnici. Zmagal je Marijan Pavliček iz skrajno desnih Hrvaških suverenistov, s podporo Domina in Mosta, ki je premagal kandidata Domovinskega gibanja in HDZ Domagoja Bilića. HDZ je zmagala v približno polovici enot lokalne samouprave. Največja opozicijska stranka SDP je po drugi strani doživela velik poraz, ko je že v prvem krogu izgubila Reko in Sisek. Ublažila ga je z zmago Peđe Grbina v Pulju.