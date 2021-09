Ljudjem, ki so zboleli za covidom, se dogaja nekaj nenavadnega

Britanski frizerji na seznam neželenih učinkov po prebolelem covidu prijavljajo nenavadne reakcije pri njihovih strankah. Po pisanju BBC frizerji med posledicami omenjajo nove resne alergijske reakcije pri barvanju las, kot so opekline in izpuščaji, čeprav pri strankah uporabljajo enake blagovne znamke barv, kot so jih pred epidemijo.Znanstveniki z Imperial Collegea v Londonu zdaj raziskujejo povezavo med covidom 19 in alergijami in ali covid reprogramima naš imunski sistem na podoben način kot nekatere druge bolezni. Gre za novo nenavadno posledica okužbe s koronavirusom, ki je nihče ne zna razložiti, a preden bi potrdili morebitno povezavo, morajo opraviti še nekaj študij.Britansko združenje frizerjev in delavcev v kozmetičnih salonih zaposlene v tem poklicu opozarja, da pred nanosom barve osebo testirajo z epikutanimi testi na mogoče alergijske reakcije, da bi se izognili morebitnim sodnim postopkom.Pri epikutanih testih gre za posebne obliže, ki so prepojeni z alergeni. Nalepi se jih na kožo in po 48 in 72 urah odčita odziv telesa na mestih z nanesenim alergenom.Neželena rdečica je doletela tudi, ki je prebolevnica. Na epikutanem testu je imela hudo alergijsko reakcijo. Iz njenega frizerskega salona so sporočili, da so v zadnjem obdobju, ko so stranke pred nanosom barve začeli testirati, imele še štiri stranke podobno težavo kot Gemma. Za testiranje so se odločili, ko so iz drugih frizerskih salonov slišali za številne prijave.»Dan po testu sem občutila hudo reakcijo za ušesom, kot da mi tam gori koža. Z vsako minuto je bilo vse slabše,« je povedala Gemma.»Gemma ni osamljen primer, zato v našem salonu obvezno testiramo,« je povedala Gemmina frizerka