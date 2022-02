Ljudje v Ukrajini so prestrašeni, začel se je množični beg na zahod

V Ukrajini med ljudmi vlada panika, ljudje iščejo najrazličnejše možnosti za pobeg iz države. Letalske povezave so onemogočene, številni so se na pot podali z avtom, a obstali v velikih zastojih. Javni promet je ustavljen, podzemne železnice služijo kot zaklonišča. Pred bankami in lekarnami so ogromne vrste ljudi, velik kaos je v trgovinah, zmanjkuje goriva na bencinskih črpalkah.

Kot je v oglašanju za Televizijo Slovenija povedal poročevalec Dnevnika Ervin Hladnik Milharčič, ki je povedal, da se je Kijev popoldne že spremenil v mesto v vojni, na ulicah je videti le še oborožene vojake.

V luči ruskega napada na Ukrajino se je v Evropi povečala zaskrbljenost zaradi nove potencialne begunske krize. Poljska in Madžarska sta že napovedali, da bodo ukrajinskim beguncem ponudili vso potrebno humanitarno pomoč. Tudi EU naj bi že imela pripravljene načrte za sprejem beguncev, poročajo tuje agencije.

V pričakovanju prihoda beguncev po ruskem napadu na Ukrajino je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dejala, da ima EU z državami članicami v bližini Ukrajine že pripravljene načrte za ravnanje v nepredvidljivih razmerah, ki vključujejo tudi sprejem beguncev. Načrti so bili pripravljeni v okviru širših priprav v primeru ruskega napada.

Ljudje bežijo prek ukrajinskih mej. FOTO: Radovan Stoklasa Reuters

Velika humanitarna kriza

Združeni narodi so prav tako opozorili, da bo imela ruska invazija na Ukrajino uničujoče humanitarne posledice, in pozvali sosednje države, naj ohranijo odprte meje za tiste, ki bežijo pred nasiljem. »Resno smo zaskrbljeni zaradi hitrega slabšanja razmer in nenehnih vojaških akcij v Ukrajini,« je dejal vodja agencije ZN za begunce Filippo Grandi.

Poljska namerava v bližini svoje 535 kilometrov dolge meje z Ukrajino vzpostaviti devet sprejemnih centrov, v katerih bodo prišlekom nudili hrano in zdravstveno oskrbo ter prostor za počitek in informacije.

Poljski notranji minister Mariusz Kaminski je na današnji novinarski konferenci opozoril, da bo v državo zagotovo prišel velik val beguncev in dodal, da bo Poljska sprejela toliko ljudi, kolikor jih bo prečkalo meje. V zadnjih 24 urah je mejo sicer v obeh smereh prečkalo približno 29.000 ljudi, od tega 15.000 na Poljsko.

Število beguncev se povečuje. FOTO: Inquam Photos Via Reuters

V videoposnetku na Facebooku je madžarski predsednik vlade Viktor Orban dejal, da v Ukrajino ne namerava pošiljati vojakov ali vojaške opreme, namerava pa zagotoviti vso potrebno humanitarno pomoč ukrajinskim beguncem.

Tudi Izrael se pripravlja na prihod beguncev iz Ukrajine, predvsem judovskih, ki naj bi jih bilo v Ukrajini trenutno približno 43.000. »Pripravljeni smo sprejeti na tisoče judovskih priseljencev iz Ukrajine in državi zagotoviti takojšnjo humanitarno pomoč,« je danes po navedbah tiskovnega predstavnika povedala ministrica za priseljevanje Pnina Tamano-Šata.