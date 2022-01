Ljudje skakali skozi okna, gasilci nosili otroke: grozljivi posnetki požara v New Yorku

Požar, ki je danes izbruhnil v stolpnici v okrožju Bronx v New Yorku, je terjal več življenj. Kot je za CNN povedal newyorški župan Eric Adams, je umrlo 19 ljudi, med njimi tudi več otrok. Požar je po poročanju medijev izbruhnil v večnadstropni stanovanjski stavbi, v gašenju pa je sodelovalo več kot 200 gasilcev.

»Smrtni davek je grozljiv. To je eden najhujših požarov v sodobnem času,« je novinarjem ob prizorišču tragedije nekaj ulic zahodno od živalskega vrta v Bronxu povedal Adams.

Njegov svetovalec Stefan Ringel je potrdil število mrtvih, drugi mestni uradnik, ki ni želel biti imenovan, pa je povedal, da je med njimi devet otrok.

Pretresljive izpovedi preživelih stanovalcev

Gasilci so iz goreče zgradbe vozili tudi otroke in dojenčke. »Pila sem kavo v dnevni sobi, ko sem zavohala dim. Zmočili smo brisače in jih tlačili pod vhodna vrata, Nismo vedeli, kaj naj storimo. Pogledali smo čez okno in videli trupla, ki so jih nosili iz stavbe«, »Videli smo matere, kako padajo v nezavest, ko so gledale, kako jim umirajo otroki. Ljudje iz mojega otroštva so umrli«, »Otrok se je zataknil v dvigalu, moral sem ga pustiti«, so nekatere izjave tamkajšnjih pretresenih prebivalcev.

Najmanj 13 jih v kritičnem stanju

Od najmanj 63 poškodovancev jih je 13 v kritičnem stanju. Newyorški gasilski komisar Daniel Nigro je na novinarski konferenci povedal, da je večina v bolnišnicah zaradi hudih posledic vdihovanja dima.

Gasilci so našli trupla in reševali ranjene praktično v vsakem nadstropju poslopja. »To je nekaj, kar je brez primere v našem mestu,« je dejal Nigro. Nekaj podobnega se je zgodilo leta 1990 v klubu Happy Land prav tako v Bronxu, v njem pa je življenje izgubilo 87 ljudi. Tedaj je požar zanetil moški, ki se je sprl z nekdanjim dekletom in so ga vrgli iz kluba. Nigro je dejal, da je današnji požar izbruhnil v stanovanju med drugim in tretjim nadstropjem. Gasilci so našli vrata stanovanja odprta, kar je omogočilo, da se je ogenj hitro razširil po poslopju.

Pred dnevi je podobno smrtonosen požar izbruhnil v Philadelphii, kjer je umrlo 12 ljudi, od tega osem otrok. Požar je zanetil triletni otrok, ki se je igral s plinskim štedilnikom.