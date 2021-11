Ljudje se zgražajo nad posnetkom, ki prikazuje, kako pse prevažajo na letalih

Zaposleni na mednarodnem letališču v Vancouvru je na TikToku delil videoposnetek, ki prikazuje psa v boksu na eni strani prtljažnika komercialnega letala in kovčke na drugi. Boks je prekrit s platnom in pritrjen s trakovi.

Deeej je delil posnetek, kako se na letalih prevažajo psi FOTO: TikTok, posnetek zaslona

Deeej, ki je sicer znan po tem, da deli posnetke iz zakulisja svojega dela na letališču, je objavil posnetek kot odgovor sledilcu, ki je želel izvedeti, kako se prevažajo hišni ljubljenčki. Video, ki je zbral več kot 7 milijonov ogledov, je večina gledalcev označila za grozljivega. En komentator je zapisal: »Nikoli in nikdar ne bi postavil svojega psa, ki je družinski član, v to situacijo.« Drugi je pripomnil: »Tega nikoli ne bi mogel storiti svojemu psu. Vso vožnjo z letalom bi jokal in bruhal, saj bi vedel, kako osamljen in prestrašen je.« Tretji je dodal: »Ko pomislim, kako prestrašen mora biti pes, me zagrabi tesnoba.« Deeej je nato objavil še en videoposnetek, v katerem je lastnikom hišnih ljubljenčkov svetoval, naj jim v boks dajo odejo, da jim bo med letom toplo.

Svetoval je, da lastniki psov priskrbijo odejo, ki bo grela psa med letom. FOTO: TikTok, posnetek zaslona

Na video so se odzvali tudi letališki delavci, ki so pojasnili, da hišne ljubljenčke med potovanjem obravnavajo zelo previdno. Da je to običajen način prevoza hišnih ljubljenčkov, so se strinjali tudi nekateri uporabniki TikToka. Eden je tako zapisal: »Živali so na varnem in v redu. Kabina je pod tlakom in popolnoma varna.« Do vseh omenjenih posnetkov lahko dostopate tukaj.

Nekatere letalske družbe bodo sicer vašemu ljubljenčku dovolile, da je v kabini z vami – odvisno od njihove velikosti. Ponekod to dovoljujejo samo za pse pomočnike, kar pomeni, da bodo morali številni psi potovati s prtljago.

Mednarodno združenje letalskih prevoznikov pa poroča, da je vsako leto na komercialnih letih ubitih, poškodovanih ali izgubljenih več kot 5000 živali.