Ljudje niso mogli verjeti svojim očem, ko so videli ta intervju (VIDEO)

Umetna inteligenca postaja vse naprednejša in zaradi tega se marsikdo boji, da bo zaradi nje izgubil svoje delovno mesto. Umetna inteligenca med drugim ogroža tudi delovna mesta tistih, ki delajo v filmski industriji. Pred dnevi je Google DeepMind predstavil izjemno napreden model Veo3, ki lahko na podlagi vnesenega ukaza izdela poljubne videe. Takšne, za katere bi marsikdaj lahko rekli, da niso nastali s pomočjo umetne inteligence, ampak da so bili res posneti. Spodaj smo zbrali nekaj videov, ki so bili narejeni z Veo3. Verjamemo, da vas bodo pustili odprtih ust.

V prvem videu je zbranih več krajših videov. Večina njih je videti zares impresivno. Se pa že po govoru oseb vidi, da gre za izmišljene videe, saj marsikatera oseba omenja ukaz, zaradi katerega je nastala.

Ogromno pozornosti uporabnikov po vsem svetu je vzbudil tudi spodnji posnetek z družbenega omrežja X, ki prikazuje izmišljen intervju, v katerem sta dve ženski in pa moški, ki ju je spraševal. Nekateri uporabniki, ki so videli ta intervju, so kar težko verjeli, da ni resničen. Drugi pa so vseeno opazili napake v njem, ki so jim takoj dale vedeti, da je bil narejen z umetno inteligenco.

Zanimiva sta tudi spodnja videa, ki ju je nekdo objavil na YouTubu.