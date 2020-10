Ljudi bodo namerno okužili s koronavirusom

Ni brez tveganj

Velika Britanija je prva država, ki bo ljudi namenoma okužila z virusom sars-cov-2, ki povzroča covid 19. Gre za del testiranja cepiva proti novemu koronavirusu, ki je letos celoten svet vrgel s tečajev.Strokovnjaki iz sistema javnega zdravja, akademiki in zasebni sektor bodo združili moči z britansko vlado v raziskavi, ki naj bi jo začeli v začetku naslednjega leta. Približno 90 zdravih odraslih prostovoljcev, starih med 18 in 30 leti, bodo cepili z eksperimentalnim novim cepivom, nato pa jih bodo izpostavili virusu v varnem in nadzorovanem okolju, poročajo britanski mediji. Prostovoljce bodo nato opazovali 24 ur na dan, da bi videli, ali ima cepivo kakšne stranske učinke.»Raziskave, ki vključujejo ljudi, lahko povečajo naše razumevanje covida 19 na edinstven način in pospešijo razvoj številnih potencialnih novih zdravil in cepiv,« razlagaz oddelka za nalezljive bolezni londonskega kraljevega kolidža. Zatrdil je, da bo njihova prednostna naloga varnost prostovoljcev. Dodal je, da njegova ekipa že desetletja izvaja študije na ljudeh v povezavi z drugimi respiratornimi virusi. Priznava, da nobena takšna raziskava ni brez tveganj, a je prepričan, da bo pomagala v boju s pandemijo ter bo koristila tako Britancem kot ljudem po vsem svetu.Raziskavo, če jo bodo odobrili regulatorji in etični odbor, naj bi začeli izvajati januarja, njeni izsledki pa naj bi bili znani maja naslednje leto. Znanstveniki po svetu zadnje mesece mrzlično razvijajo različna cepiva, ki naj bi zajezila širjenje virusa. Po nekaterih (optimističnih) napovedih, naj bi cepivo za množično uporabo dobili v prvi polovici naslednjega leta.