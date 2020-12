Ljubljeni vodja tvegal s kitajskim cepivom?

Severnokorejski vodja Kim Džong Un in njegova družina so se v zadnjih tednih cepili proti novemu koronavirusu, in sicer z eksperimentalnim kitajskim cepivom, je sporočil ameriški analitik Harry Kazianis, sklicujoč se na dva neimenovana japonska vira. Kazianis, strokovnjak za Severno Korejo pri centru za nacionalne interese v Washingtonu, trdi, da je poleg družine Kim cepivo dobilo tudi nekaj višjih severnokorejskih državnih uradnikov. Katero farmacevtsko podjetje je severnokorejskemu diktatorju omogočilo cepivo, ni znano, prav tako ne, ali je vakcina varna. Vsaj tri kitajska podjetja se ukvarjajo z razvojem cepiva proti covidu-19, Sinovac Biotech Ltd, CanSinoBio in Sinophram Group. Slednje je sporočilo, da je njihovo cepivo na Kitajskem prejelo skoraj milijon ljudi, čeprav ni znano, da bi katero od omenjenih podjetij sprožilo tretjo fazo kliničnega testiranja. Nekateri poznavalci ne verjamejo, da bi Kim uporabil eksperimentalno vakcino. »Tudi če bi bilo kitajsko cepivo odobreno, nobeno zdravilo ni popolno, zagotovo ne bi tvegal, ko pa ima na voljo toliko zavetišč, v katerih si lahko zagotovi popolno izolacijo,« meni Čoi Džung Hun, strokovnjak za nalezljive bolezni, ki je iz Severne Koreje prebegnil v Južno leta 2012. Analitik Mark Barry dodaja, da bi Kim verjetno raje imel potrjene evropske vakcine kot tiste, ki jih dostavi Peking: »Tveganje je preveliko.«



Prejšnji mesec je Microsoft sporočil, da sta dve severnokorejski hekerski skupini poskušali vdreti v sistem podjetij, ki se v različnih državah ukvarjajo z razvojem cepiva, katere so te družbe, niso navedli. So pa viri agenciji Reuters potrdili, da je med njimi tudi britanska AstraZeneca.