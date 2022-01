Njuna ljubezen je močnejša od pandemije (FOTO)

Spoznala sta se leta 2015, kot se spominjata, je bila ljubezen na prvi pogled. Združila ju je Jakobova pot v Španiji, na katero sta se odpravila vsak zase, da bi razčistila s preteklostjo in začela novo poglavje v življenju. A kakor v filmu sta se njuna pogleda usodno ujela in Penny Steven ter Chris Quealy sta spoznala, da jima je vesolje namenilo celo priložnost za novo ljubezen.

Razmerje prek spleta

Da živita vsak na svojem koncu sveta, on v Avstraliji, ona na Otoku, zanju ni bila prevelika ovira; redno sta potovala in se obiskovala, kot upokojenca imata pač prostega časa k sreči na pretek. Pa tudi zdravje jima je vedno dobro služilo, se rada pohvalita danes 69-letna Penny in tri leta starejši Chris, ki sta se zavoljo ohranjanja ljubezni na daljavo seznanila tudi s sodobnimi tehnologijami, s katerimi sta lahko ohranjala stik in klepetala, kadar koli se jima je zahotelo, včasih tudi večkrat na dan. A prišla je pandemija in ostalo je samo še pri tehnologijah, sta bila razočarana zaljubljenca, ki se nista v živo srečala kar 20 mesecev!

20 mesecev se nista videla

v živo.

Pogrešala sta se neizmerno, pripovedujeta, v tem času pa sta spoznala, da si pravzaprav želita več kot le razmerje: želita si skočiti v zakon ter kot mož in žena preživeti preostanek življenja. Stroge avstralske oblasti so jima srečanje v živo seveda oteževale, konec jeseni pa so Chrisu le izdale dovoljenje, da odpotuje na Otok k izbranki, poroča britanski BBC. Po dobrih dveh mesecih sta dahnila usodni da, skromno ohcet v Buckinghamshiru, ki so se je udeležili Pennyjini štirje otroci z družinami, pa so prek zooma spremljali tudi njegovi domači z vsemi vnuki vred tam spodaj.

Zasnubil jo je prek zooma. FOTO: Susie Hedberg/Getty Images

Kje bosta živela, se še nista odločila, a vsekakor upata, da bosta kot zakonca lahko vsaj svobodneje potovala z ene celine na drugo.