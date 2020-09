Lincolnovi krvavi lasje na dražbi

Pramen las kot spomin

65

tisoč evrov bi lahko zaslužil pramen, shranjen v telegramu.

Na telegramu so še vedno vidni sledovi krvi. FOTO: RR Auctions

Morbidno, a kljub temu privlačno: na spletni dražbi je na prodaj pramen las, ovit v telegram s sledovi krvi. Pri bostonski dražbeni hiši RR Auction pričakujejo, da bosta zgodovinska spominka, če jima lahko tako rečemo, zaslužila kar 65.000 evrov, zainteresirani zbiratelji pa lahko svoje ponudbe posredujejo prek spleta že zdaj. Dogodek se bo sklenil 12. septembra v živo v New Hampshiru.Pramen je dolg pet centimetrov, lase pa so po atentatu 1865. v gledališču Ford v Washingtonu odstrigli med obdukcijo. Shranil jih je dr., sicer zdravnik in bratranec, predsednikove vdove. Todd je bil tudi prejemnik telegrama, ki je sporočal tragično novico: prispel je le nekaj minut po grozljivi smrti 16. predsednika ZDA.Dan pozneje je bil zdravnik navzoč ob obdukciji, pramen las, ki so mu ga izročili, pa ga je presenetil, je pozneje pojasnjeval: ker ga ni imel kam spraviti, je lase, še zamazane z možgansko tekočino in krvjo, preprosto ovil v telegram, ki ga je imel še vedno v žepu. Na zvitek je skromno napisal: lasje A. Lincolna. Po drugi različici zgodbe pa naj bi osebje med obdukcijo odstriglo nekaj las pokojnega, kar naj bi bil del običajnega protokola, Todd pa je potem sam zaprosil, ali lahko še sam odstriže pramen in ga shrani kot dragoceni spomin na dobrega prijatelja in predsednika. O pristnosti tako las kakor telegrama priča tudi ustrezen certifikat, Lincolnov pramen pa je bil del družinske dediščine vse do leta 1999, ko je prvič romal na dražbo.Košček zgodovine je tako znova na prodaj, vabijo pri dražbeni hiši, koliko je zanimanja za morbidna spominka, pa ni znano.