Likvidiral poslanca, zdaj so ga ujeli! Preiskava razkrila skrbno načrtovano zaroto (VIDEO)

Preiskava za ugotovitev vseh okoliščin umora še poteka.
Fotografija: Andrij Parubij. FOTO: Attila Kisbenedek Afp
Andrij Parubij. FOTO: Attila Kisbenedek Afp

STA, N. P.
01.09.2025 ob 08:28
01.09.2025 ob 08:29
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ponoči na omrežju X sporočil, da so ukrajinske oblasti aretirale osumljenca, ki naj bi v soboto ustrelil poslanca in nekdanjega predsednika parlamenta Andrija Parubija v mestu Lvov na zahodu države. Uvodna preiskava je pokazala, da je bil umor skrbno načrtovan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelenski je minulo noč na omrežju X zapisal, da sta ga o aretaciji osumljenca sobotnega streljanja obvestila notranji minister Igor Klimenko in vodja varnostne službe Vasil Maljuk. Ob tem je navedel, da se preiskava nadaljuje.

Po navedbah notranjega ministra je uvodna preiskava pokazala, da je bil sobotni umor skrbno načrtovan, in s tem podprl sobotne izjave Zelenskega, da je bilo streljanje namerna zarota. Preiskava za ugotovitev vseh okoliščin umora še poteka, je pojasnil Klimenko. Za zdaj več podrobnosti o napadu ni.

V aretaciji osumljenca, ki so ga prijeli v regiji Hmelnicki v vzhodni Ukrajini, je sodelovalo več deset policistov in pripadnikov varnostnih služb. V kasnejši objavi in po pogovoru z generalnim tožilcem Ruslanom Kravčenkom je Zelenski sporočil, da je osumljenec podal prvo izjavo.

54-letni Parubij je bil poslanec ukrajinske vrhovne rade, kamor je bil prvič izvoljen leta 2007. Kasneje je med letoma 2016 in 2019 opravljal tudi funkcijo predsednika parlamenta, pred tem pa je bil kratek čas tudi sekretar nacionalnega sveta za varnost in obrambo. Leta 2014 je aktivno sodeloval v prodemokratičnih protestih na trgu Majdan in podpiral ukrajinska proevropska gibanja.

