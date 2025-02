Libanon zavrnil zahtevo Izraela za ohranitev petih položajev na jugu

Libanon je zavrnil zahtevo Izraela, da po 18. februarju, ko se bo iztekel rok za polno uresničitev sporazuma o prekinitvi ognja med šiitskim gibanjem Hezbolah in Izraelom, ostane na petih položajih na jugu Libanona, je danes sporočil predsednik libanonskega parlamenta Nabih Beri.

Pojasnil je, da so ga ZDA, glavna posrednica pri sporazumu, obvestile, da se bo Izrael do 18. februarja umaknil iz vasi, ki jih še zaseda, da pa bo ostal na petih položajih.

»V svojem imenu ter v imenu libanonskega predsednika Josepha Aouna in premierja Navafa Salama sem jih obvestil, da ta predlog popolnoma zavračamo,« je sporočil v izjavi za javnost.

Sporazum velja od 27. novembra lani

Poudaril je, da je zavrnil pogovore o kakršnemkoli podaljšanju roka za umik izraelskih sil, in da so ZDA odgovorne za uresničitev tega umika. Od Američanov je odvisno, ali bodo ta umik uveljavili, sicer bodo povzročili največjo oviro pravkar oblikovani vladi v Libanonu, je dodal.

Pred tem se je v Bejrutu sestal z ameriško veleposlanico v Libanonu Liso Johnson in ameriškim generalom Jasperjem Jeffersom, vodjo odbora, ki nadzira izvajanje sporazuma.

Sporazum velja od 27. novembra lani, sledil pa je več kot enoletnim spopadom med Izraelom in Hezbolahom. V skladu z njim mora Hezbolah svojo vojaško infrastrukturo umakniti severno od reke Litani, okoli 30 kilometrov daleč od meje, izraelska vojska pa se mora umakniti z juga Libanona v 60 dneh. Ta rok so nato podaljšali do 18. februarja, strani pa se medtem medsebojno obtožujeta kršitev.

Na jug države naj bi se vrnila libanonska vojska, ki bo za varnost skrbela skupaj z mirovnimi silami Združenih narodov Unifil.