Letošnje leto bo verjetno najbolj vroče v zgodovini sveta

V Tihem oceanu se je začel naravni vremenski pojav, poznan kot El Nino, ki bo po pričakovanjih še dodatno segrel planet, poročajo ameriški meteorologi. Dodajajo, da bo letošnje leto verjetno najbolj vroče v zgodovini sveta. To bi med drugim lahko prineslo nove suše in požare v Avstraliji, poplave na jugu ZDA in šibkejše monsune v Indiji.

Vpliv vremenskega pojava El Nino naj bi se nadaljeval vse do pomladi leta 2025, ko bo njegov vpliv popustil, v tem času pa lahko podre prizadevanja sveta za omejitev segrevanja ozračja za 1,5 stopinje Celzija.

»Zdaj se stopnjuje. Znamenja so bila v naših napovedih prisotna že več mesecev, vendar je resnično videti, da bo njegova intenzivnost dosegla vrh konec letošnjega leta,« je dejal predstavnik britanskega meteorološkega urada Adam Scaife.

»Nov svetovni temperaturni rekord v naslednjem letu je vsekakor verjeten. Odvisno od tega, kako velik bo vpliv El Nina,« je dodal.

Rekordno topla leta

Naravni pojav El Nino je najmočnejše nihanje v podnebnem sistemu planeta Zemlje. Južna oscilacija El Nino (ENSO) ima tri različne faze: vroče, hladno ali nevtralno.

Vroča faza, imenovana El Nino, se pojavi na dve do sedem let, ko se ob obali Južne Amerike na površje dvignejo tople vode, ki se razširijo po oceanu in v ozračje potisnejo velike količine toplote. Rekordno topla leta - vključno z letom 2016, ki je bilo doslej najtoplejše na svetu - se običajno zgodijo leto po močnem vplivu dogodka El Nino.

Vremenske agencije po vsem svetu uporabljajo različna merila za odločitev, kdaj nastopi vroča faza. Znanstveniki v ZDA to določijo, če je ocean en mesec za 0,5 stopinje Celzija toplejši od običajne temperature, da se ozračje odziva na to toploto in da obstajajo dokazi, da se dogodek nadaljuje.

Ti pogoji so bili izpolnjeni v mesecu maju. Ameriška nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA) je v izjavi navedla, da so pogoji za začetek vpliva El Nina že prisotni.

Velika verjetnost

Raziskovalci menijo, da obstaja 84-odstotna verjetnost, da bo El Nino do konca letošnjega leta presegel zmerno moč. Prav tako pravijo, da bi lahko ta dogodek na vrhuncu morda celo presegel dve stopinji Celzija, kar ga uvršča v tako imenovano kategorijo super El Nino.

Raziskovalci pričakujejo, da se v Avstraliji in nekaterih delih Azije obeta bolj suho vreme, napovedujejo tudi morebitno oslabitev monsunov v Indiji. Južne zvezne države ZDA pa bodo v prihajajoči zimi verjetno bolj vlažne. El Nino običajno okrepi sušne razmere tudi v Afriki. Močan El Nino v letih 1997-1998 je povzročil za več milijard dolarjev škode, zaradi neviht in poplav pa je umrlo približno 23.000 ljudi.

Obstaja tudi velika verjetnost, da bo letošnje leto 2024 preseglo leto 2016 kot najbolj vroče leto na svetu. Globalne temperature so trenutno za približno 1,1 stopinje Celzija višje od povprečja v obdobju 1850-1900.

El Nino bi lahko k tej vrednosti dodal do 0,2 stopinje Celzija, kar bi svet potisnilo v doslej nedoživeto vročino in skoraj preseglo mejo 1,5 stopinje Celzija, ki je ključni element pariškega podnebnega sporazuma.