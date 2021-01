Letos kopel še posebno ledena

66

Ledeni kopeli se na drugo nedeljo v januarju običajno pridruži več kot sto vernikov, še več je tistih, ki jih bodrijo v toplih oblačilih, letošnja udeležba na tradicionalnem šintoističnem obredu pa je bila zavoljo pandemije in omejitvenih ukrepov nadvse skromna, zgolj simbolična, bi lahko rekli.Le dvanajst, devet moških in tri ženske, se jih je potopilo v ledeno mrzlo vodo in si tako očistilo dušo ob vstopu v novo leto, vsi pa so si v skupni molitvi zaželeli isto: naj se covid-19 čim prej poslovi.Moški so s sramnimi opasniki zakrili svoje intimne predele, ženske pa so se ovile v tanke bele halje, vsi so nosili bele naglavne trakove in, kot velevajo pravila, tudi maske. Gledalcev, razen peščice predstavnikov medijev, pa ni bilo. Na dvorišču šintoističnega svetišča Tepou Zu v Tokiu so se junaki najprej ogreli, zapeli in molili ter tako kljubovali nizki temperaturi, le pet stopinj Celzija jim je bilo namenjenih, potem pa se potopili v ledenico in tam vztrajali nekaj minut.»Običajno je udeležencev veliko več, zato je tudi voda nekoliko toplejša, a tokrat je bila povsem ledena in podvig zato zelo zahteven,« je za Reuters povedal 47-letnik, ki se dogodka veseli vsako leto.Ledeno kopel so pripravili že 66., organizatorji in verniki upajo, da bo prihodnje leto že vse po starem.