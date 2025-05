Leteči taksi že kmalu na Slovaškem

Si predstavljate, da bi zjutraj sedli za krmilo svojega avtomobila in poleteli v zrak? Še eno leto časa imate, da prihranite okoli 710.000 evrov. Toliko bo namreč stalo revolucionarno vozilo AirCar slovaškega podjetja Klein Vision, ki bo, če bo šlo vse po sreči, leta 2026 že na tržišču. Vozilo je oblikovano kot športni kupe s štirimi kolesi in dvema kriloma, ki ju v dveh minutah sprosti ali pa zloži. Pri Klein Vision avto razvijajo že nekaj let.

Leti na bencin in s hitrostjo do 250 km/h. FOTO: Klein Vision

Vozilo je do zdaj opravilo več kot 170 ur letenja in več kot 500 vzletov in pristankov. Prvi znani potnik je bil francoski skladatelj Jean-Michel Jarre, ki je leta 2024 preletel približno dve milji v desetih minutah nad letališčem Piešťany na Slovaškem. »To sekundo se še pogovarjaš z voznikom, v naslednji pa si že v zraku. Neverjetna izkušnja,« je umetnik opisal poskusno potovanje z AirCar.

Od januarja 2022 ima vozilo certifikat za zračno plovbo na Slovaškem, kar pomeni, da bo z njim mogoče opravljati tudi komercialne polete, s tem pa je odprta možnost za množično proizvodnjo. Vsekakor pa gre upati, da nakupa ne bo omejevala le cena, saj si za krmilom letečega jeklenega konjička, ki leti s hitrostjo do 250 km/h, res ne bi želeli videti kogar koli.

Neverjetna izkušnja.

Glede na to, da je leteči avto zasnovan za vožnjo dveh oseb, se pričakuje, da bo v kabini profesionalni voznik pilot, ki bo prevoze ponujal za komercialne polete. Vozilo trenutno deluje na navaden bencin, vendar bodo v prihodnosti prešli na električni pogon. Leteča vozila so projekt, v katerega vlagajo številna tehnološka podjetja, svoj denar pa je vanje vložil tudi soustanovitelj Googla Larry Page. Airbus je s svojim projektom Vahana uspešno izvedel prvi testni polet prototipa Alpha One, medtem ko AirSpaceX načrtuje uvedbo 2500 letal v 50 največjih mestih ZDA do leta 2026.