Letalska aerodinamika na štirih kolesih: Renaultov novi električni pionir

Renault je predstavil električno demonstracijsko vozilo filante record 2025, ki je zasnovano za kar največjo energijsko učinkovitost, njegov cilj pa je doseči rekord v porabi energije in dosegu z baterijo z zmogljivostjo 87 kWh, kakršno ima tudi scenic e-tech electric. Navdih zanj sta bili vozili 40 CV des records in étoile filante, izdelani leta 1925 oziroma 1956, s katerima so dosegli zgodovinske rekorde znamke.

Glavni navdih za silhueto tega demonstracijskega vozila prihaja iz letalskega sveta. Kabina pod aerodinamičnim in varovalnim mehurčkom spominja na vojaške lovce, medtem ko je vsaka podrobnost karoserije optimizirana za čim manjši zračni upor z vidnimi elementi, ki spominjajo na obline in oblike visoko zmogljivih letal.

Vozilo je dolgo 5,12 metra, visoko 1,19 metra, tehta pa le tisoč kilogramov. Opremljeno je s posebnimi pnevmatikami za zmanjševanje zračnega upora ter tehnologijo za elektronsko krmiljenje volana in zavor. Kabina je videti kot letalski kokpit, vsak element je na dosegu roke, njeno oblikovanje pa je podrejeno ergonomičnosti in omejevanju teže. Sedež se popolnoma prilega telesu voznika in mu daje občutek zraščenosti z vozilom.