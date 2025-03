Letalo zagorelo, na krovu je bilo 178 ljudi (FOTO)

Letalo družbe American Airlines je v četrtek po pristanku na letališču v Denverju v zvezni državi Kolorado zagorelo, je sporočila ameriška Zvezna uprava za letalstvo. Na krovu je bilo 172 potnikov in šest članov posadke. Po navedbah letališča so vse potnike varno evakuirali, 12 ljudi pa so z lažjimi poškodbami odpeljali v bolnišnico. Na družbenih omrežjih so zakrožili videoposnetki, na katerih je videti potnike, kako zapuščajo letalo po krilu, v zraku pa je gost dim.

Letalo boeing 737-800 je bilo na poti iz Colorado Springsa v Dallas, a so ga med potjo preusmerili, ker je posadka sporočila, da so zaznali vibracije motorja. »Po pristanku je zagorel motor, potniki pa so letalo zapustili,« je pojasnila uprava za letalstvo in napovedala preiskavo incidenta. Kot so sporočili z denverskega letališča, so požar na letalu pogasili, dogodek pa ni povzročil zamud pri drugih poletih.

Posadka je poskrbela za varno reševanje potnikov. Foto: Aaron Clark/Reuters

To je zadnji v nizu vidnih letalskih incidentov v ZDA, ki so okrepili skrbi o letalski varnosti v državi. Februarja se je letalo družbe Delta na letališču v Torontu prevrnilo na streho, v Washingtonu je v trčenju potniškega letala American Airlines in vojaškega helikopterja umrlo 67 ljudi, v Philadelphii je strmoglavilo letalo za medicinske prevoze, pri čemer je umrlo šest ljudi, v nesreči na Aljaski pa je umrlo deset ljudi.

Američani se upravičeno sprašujejo, kaj se dogaja v njihovem zračnem prometu. Nekateri težavo vidijo tudi v množičnem odpuščanju državnih uslužbencev, med katere spadajo tudi člani Zvezne uprave za letalstvo. Prizadevanja za krčenje zvezne delovne sile vodi urad za vladno učinkovitost (Doge) pod vodstvom tesnega sodelavca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, milijarderja Elona Muska, ki želi do konca letošnjega proračunskega leta prihraniti tisoč milijard dolarjev. To je po mnenju analitikov precej divja naloga.