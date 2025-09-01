Letalo, v katerem je bila Ursula von der Leyen, tarča napadalcev, pilot moral sprejeti nevarno odločitev

Letalo s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen na krovu, ki je bilo na poti v Bolgarijo, je bilo v nedeljo domnevno tarča namernega motenja satelitskega navigacijskega sistema GPS, je v Bruslju sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije.

Za incidentom stoji Rusija?

Dodala je, da za incidentom domnevno stoji Rusija. Dodala je, da je komisija od bolgarskih oblasti prejela informacije, da gre domnevno za motnjo s strani Rusije. »GPS na celotnem območju letališča je izpadel,« je dejal eden od uradnikov EU. Po eni uri kroženja nad letališčem se je pilot letala odločil za ročni pristanek z uporabo analognih kart, je navedel Financial Times.

Predsednica komisije so od petka mudi na turneji po sedmih državah članicah na vzhodni meji EU, med drugim je obiskala Bolgarijo. Zaradi incidenta niso spremenili poti, je še povedala tiskovna predstavnica.