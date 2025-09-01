NAPAD

Letalo, v katerem je bila Ursula von der Leyen, tarča napadalcev, pilot moral sprejeti nevarno odločitev

Za incidentom domnevno stoji Rusija.
Fotografija: Ursula von der Leyen. FOTO: Agnieszka Sadowska/ Agencja Wybo Agencja Wyborcza.pl Via Reuters
Odpri galerijo
Ursula von der Leyen. FOTO: Agnieszka Sadowska/ Agencja Wybo Agencja Wyborcza.pl Via Reuters

M. U.
01.09.2025 ob 12:44
01.09.2025 ob 12:51
M. U.
01.09.2025 ob 12:44
01.09.2025 ob 12:51

Letalo s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen na krovu, ki je bilo na poti v Bolgarijo, je bilo v nedeljo domnevno tarča namernega motenja satelitskega navigacijskega sistema GPS, je v Bruslju sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije.

Za incidentom stoji Rusija?

Dodala je, da za incidentom domnevno stoji Rusija. Dodala je, da je komisija od bolgarskih oblasti prejela informacije, da gre domnevno za motnjo s strani Rusije. »GPS na celotnem območju letališča je izpadel,« je dejal eden od uradnikov EU. Po eni uri kroženja nad letališčem se je pilot letala odločil za ročni pristanek z uporabo analognih kart, je navedel Financial Times.

image_alt
Ursula von der Leyen si je oddahnila, a Orban jasen: »Gospa predsednica, čas je za odhod!«

Predsednica komisije so od petka mudi na turneji po sedmih državah članicah na vzhodni meji EU, med drugim je obiskala Bolgarijo. Zaradi incidenta niso spremenili poti, je še povedala tiskovna predstavnica.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Evropska komisija Ursula von der Leyen letalo incident Rusija Evropska unija

Priporočamo

Absurd na sodišču! Brutalno pretepeni kmet Čemažar moral pojasniti sodnici: »Ribe ne živijo med krompirjem«
Ob tem posnetku vam bo zaledenela kri: oglejte si trenutek, ko letalo obrne supercelična nevihta (VIDEO)
»Baba stara«? Saša Einsiedler ostro udarila nazaj: »Lupčki moji ...« (VIDEO)
Premium
Zombi droga že na ljubljanskih ulicah (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Komentarji:

Priporočamo

Absurd na sodišču! Brutalno pretepeni kmet Čemažar moral pojasniti sodnici: »Ribe ne živijo med krompirjem«
Ob tem posnetku vam bo zaledenela kri: oglejte si trenutek, ko letalo obrne supercelična nevihta (VIDEO)
»Baba stara«? Saša Einsiedler ostro udarila nazaj: »Lupčki moji ...« (VIDEO)
Premium
Zombi droga že na ljubljanskih ulicah (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Predstavitvene informacije

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.