Letalo se je med letom obrnilo zaradi potnice brez maske

Letalo družbe American Airlines, ki je letelo iz Miamija v London, se je v četrtek med letom obrnilo, ker ena od potnic ni želela nositi zaščitne maske. Ko je boeing 777 s 129 potniki in 14-člansko posadko pristal v Miamiju, jih je pričakala policija. Ta je glede na poročila, ki jih navaja britanski BBC, z letala brez incidentov pospremila 40-letno potnico.

Družba American Airlines je sporočila, da je bila potnica do konca preiskave uvrščena na seznam oseb, ki ne smejo leteti s to letalsko družbo. Ameriška zvezna uprava za letalstvo je januarja lani sporočila, da bo izvajala politiko ničelne tolerance do ljudi, ki bodo zavračali zvezna pravila o obveznem nošenju maske na notranjih letih v ZDA.

Predhodno so stevardese poročale o velikem številu primerov verbalnega in fizičnega nasilja potnikov, ki niso želeli nositi mask.