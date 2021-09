Letalo je kavarna in restavracija

Dve desetletji prizadevanja

Kuhinja bo pod trupom.

Za zdaj obratuje le kavarna. FOTO: Bombaert/Getty Images

V Palestini lahko letenje preizkusijo le izbranci, diplomati, politiki in drugi veljaki. Toda bratainsta sklenila izkušnjo ponuditi čim več ljudem, zato sta na Zahodnem bregu odprla vrata prav posebne restavracije. Ta namreč gostuje v preurejenem letalu, po 25 letih sta končno odprla vrata in povabila vse radovedneže na krov.Seveda, letenja še vedno ne moreta ponuditi, namesto potovanja pa lahko zagotovita čudovito doživetje v elegantno opremljenih prostorih, ki bodo Palestincem, med katerimi jih velika večina nikoli ni vstopila v letalo, vsaj približali izkušnjo. Nadvse premožna dvojčka sta že v devetdesetih letih minulega stoletja kupila odsluženi boeing 707, ki je obstal v Safedu in ki ga je nekoč uporabljala izraelska vlada; preletel je velik del sveta in bil priča pomembnim zgodovinskim dogodkom, se hvalita nova lastnika.Zamisel, da bi letalo postalo restavracija, se je porodila že nekaterim poslovnežem pred simpatičnima bratoma, a le njima je po več kot dveh desetletjih, v katerih so se zvrstili številni nemiri in izgredi, uspelo urediti vsa dovoljenja, pristojbine in organizacijo prevoza do Zahodnega brega. Odkupila sta ga za 100.000 dolarjev in še goro denarja vložila v prenovo ter zahtevano dokumentacijo, a sta prepričana, da se jima bo naložba povrnila.Brata, ki sta obogatela s preprodajo starega železa in komunalnim podjetjem, se tako nikoli nista odpovedala sanjam, da bosta nekoč odprla razkošno restavracijo na krovu boeinga, ustavila ju ni niti pandemija, ki je seveda prinesla novo gospodarsko krizo. Notranjost letala, na katerem strežejo pri devetih mizah, krasi sodobna oprema, zunanja podoba pa je, seveda, v barvah palestinske zastave; kuhinja, ki bo najverjetneje pod trupom, še ne obratuje, je pa kavarna v polnem razmahu. Ko jima bo letalo začelo prinašati zanesljiv zaslužek, pa se bosta lotila naslednjega projekta: zabaviščnega parka.