Letalo iz Srbije, ki naj bi prevažalo orožje, strmoglavilo v Grčiji (VIDEO)

Blizu mesta Kavala v severovzhodni Grčiji je ponoči strmoglavilo ukrajinsko tovorno letalo, ki je prevažalo srbske mine, namenjene v Bangladeš. Vseh osem članov posadke letala antonov An-12 je v nesreči umrlo, je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa poročala grška javna televizija ERT. Letalo za las zgrešilo več hiš.

Letalo je vzletelo iz Niša v Srbiji in je bilo na poti v jordansko prestolnico Aman, nato pa je pilot med letom opazil težave z motorjem in zahteval zasilni pristanek v Kavali. A letalo ni prispelo do letališča, temveč je strmoglavilo kakih 40 kilometrov pred njim.

Ob tem je le za las zgrešilo več hiš in očitno uničilo del električne napeljave, saj so v okoliških vaseh začasno prekinili dobavo električne energije. Ob strmoglavljenju je izbruhnil ogenj, iz razbitine pa se je začel valiti strupen dim. Grška civilna zaščita je okoliškim prebivalcem naročila, naj imajo zaprta okna in naj ne vključujejo klimatskih naprav.

Fotografije, ki so jih z mobilnimi telefoni posneli lokalni prebivalci, kažejo, da je letalo gorelo že pred strmoglavljenjem. Eksplozije je bilo na kraju nesreče slišati še nekaj ur po strmoglavljenju, navaja dpa.

Razbitine naj bi bile raztresene v radiju več sto metrov, območje pa so ogradili, ko je na prizorišče prišlo večje število gasilcev, reševalcev in policistov. Eden od gasilcev je za ERT povedal, da so dva kolega zaradi težav z dihanjem odpeljali v bolnišnico.

Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug je šlo za letalo v lasti ukrajinskega podjetja Meridian. Srbski obrambni minister Nebojša Stefanović je dejal, da je prevažalo 11 ton minometnih in protipehotnih min srbskega podjetja Valir, ki so bile namenjene v Bangladeš.

»Naročnik pošiljke je bilo ministrstvo za obrambo Bangladeša, kot pooblaščeni končni kupec, letalo pa naj bi letelo iz Niša v Dako, glavno mesto Bangladeša, z vmesnimi tehničnimi postanki v Amanu in Ahmedabadu,« je še povedal Stefanović.Po informacijah AFP se je nesreča zgodila v bližini mesta Kavala. Očividci so povedali, da je letalo gorelo in da so slišali eksplozije. Kot piše Air Live, se je iskalno-reševalna akcija začela, letalo pa je menda prevažalo vojaški material, zato je bilo tudi slišati več eksplozij.