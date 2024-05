Bo razkrita skrivnost leta MH370? Letalo bodo iskali z eksplozijami

V začetku marca je minilo deset let od skrivnostnega izginotja letala družbe Malaysia Airlines, preiskovalci pa niso nič bližje ugotovitvi, kaj se je z njim zgodilo. Kljub temu bližnji tistih, ki bili na usodnem letu iz Kuala Lumpurja v Peking, ne želijo obupati in upajo, da bodo nekega dne le izvedeli, kaj se je z njimi zgodilo, ter njihovim posmrtnim ostankom priskrbeli dostojen pogreb. Ob letošnji obletnici so malezijske oblasti obljubile, da so pripravljene ponovno odpreti primer, kljub temu da so letalo že takoj po tem, ko je izginilo, iskali z vsemi razpoložljivimi sredstvi, v največjo in najdražjo iskalno akcijo v zgodovini letalstva se je vključilo tudi mnogo držav z vsega sveta, a je bilo vse zaman.

Najdražja in največja iskalna akcija v zgodovini letalstva ni obrodila sadov.

So se pa zdaj raziskovalci z univerze v Cardiffu domislili novega načina, ki bi lahko bil bolj uspešen. Idejo so dobili ob poslušanju podvodnih zvočnih signalov, ki jih je ujela hidroakustična postaja ob obali Avstralije, na enak način pa bi lahko po njihovem mnenju našli tudi razbitine malezijskega letala. Ko letalo strmoglavi v ocean, namreč ustvari unikaten akustičen »podpis«, ki lahko po vodi potuje tudi več kot 3000 kilometrov in zagotovo ga zazna in posname katera od enajstih postaj, ki so posejane po dnu svetovnih oceanov. »Ker je uradna preiskava pokazala, da naj bi letalo strmoglavilo v južni del Indijskega oceana, bi zvok, ki je takrat nastal, morala zaznati hidroakustična postaja v avstralskem Cape Leeuwinu, ki je 2000 kilometrov stran, a so tam v ustreznem časovnem oknu zaznali le šibak signal, ki menda ni nastal ob trku letala v vodo,« pravi eden od raziskovalcev z univerze v Cardiffu Usama Kadri, ki predlaga, da bi na območju, kjer naj bi letalo strmoglavilo, izvedli več podvodnih eksplozij ter poslušali, kako te zazna omenjena avstralska postaja, in jih primerjali z zvokom izpred desetih let. Na enak način so leta 2017 uspešno našli podmornico, ki je izginila ob argentinski obali, je še dodal Kadri.