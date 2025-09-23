Letališči v Koebenhavnu in Oslu zaradi dronov začasno zaprti

Danska in Norveška sta ponoči začasno zaprli letališči v Koebenhavnu in Oslu, potem ko so v bližini opazili drone. Preiskava, tudi o morebitni povezavi med incidentoma, še poteka. Obe letališči so v zgodnjih jutranjih urah znova odprli, poročajo tuje tiskovne agencije.

V bližini danskega letališča so v ponedeljek zvečer opazili dva do tri velika drona, zaradi česar so za skoraj štiri ure ustavili promet in letala preusmerili na druga letališča.

Natančnega števila ali vrste letalnikov še ne morejo potrditi. »Ni znano, od kod so droni prišli. Prav tako ni znano, kam so odleteli,« je na novinarski konferenci v danski prestolnici dejal predstavnik policije Jakob Hansen.

Pri ugotavljanju njihovega izvora sodelujejo z dansko vojsko in obveščevalno službo, je dejal, na vprašanje, če so bili droni ruskega izvora, pa je odgovoril, da tega ne more niti potrditi niti zanikati. V okviru preiskave je napovedal več ukrepov, podrobnosti pa ni pojasnil.

Svarilo pred nadaljnjimi zamudami

Letališče, ki se je znova odprlo malo po polnoči po lokalnem času, je v izjavi posvarilo pred nadaljnjimi zamudami in odpovedi letov, ter potnike pozvalo, naj preverijo status svojega leta.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v izjavi na družbenih omrežjih omenjal rusko kršitev Natovega zračnega prostora v Koebenhavnu 22. septembra, ni pa navedel vira za to informacijo, poroča britanski BBC.

Dva drona so v ponedeljek zvečer opazili tudi v bližini glavnega letališča v Oslu, je potrdila policija. Ves promet so ustavili okoli polnoči po lokalnem času, letala so preusmerili, nakar so po približno štirih urah letališče znova odprli.

Danska in norveška policija bosta v preiskavi sodelovali, da bi razjasnili morebitno povezanost dogodkov, je po poročanju BBC še dejal Hansen.

Do incidentov prihaja potem, ko so ta mesec tako Poljska, Estonija kot Romunija obtožile Rusijo kršenja njihovega zračnega prostora, kar je Moskva zanikala.