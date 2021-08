Letala ne letijo več iz Kabula, slišati je strele, talibani hodijo od vrat do vrat

Kaos, panika in obup so besede, ki verjetno najbolje opišejo dogajanje v afganistanski prestolnici Kabul. Iz države bežijo tujci, na redkih letalih, ki poletijo z letališča želijo svoj prostor najti tudi številni Afganistanci, ki bežijo pred talibani in njihovim terorjem. V Kabulu naj bi bili še vedno tudi trije Slovenci.Na letališču v Kabulu je okoli 2.500 ameriških vojakov (v nekaj dneh naj bi številka narasla na 6.000), ki pa imajo velike težave, ko skušajo vzdrževati red in zagotoviti umik na tisoče Američanom in njihovim afganistanskim sodelavcem. Po poročanju ameriške televizijske hiše CBS naj bi ameriške oblasti razmišljale, da evakuirajo le Američane, svoje afganistanske zaveznike pa pustijo v Kabulu.Iz države, ki zadnjih 40 let ne pozna miru, prihajajo pretresljivi posnetki. Najmanj trije ljudje so umrli, ko so se v obupu oprijeli letal oz. se skušali privezati na podvozje, a so po vzletu letala padli v smrt. Še dva človeka sta umrla pod streli ameriških vojakov, ki so skušali vzpostaviti red. Nekdanji prevajalec za Američane je za BBC povedal, da se na letališču sliši strele.​Podobno kot slovenski premiertudi v Nemčiji ocenjujejo, da je Afganistan največja polomija v zgodovini Nata. Odhajajoča nemška kanclerkaje ocenila, da so odločitev o umiku iz Afganistana ZDA sprejele iz notranjepolitičnih razlogov, za posledico pa bi to lahko imelo nov val beguncev ter da bi bilo potrebno vse sile usmeriti v to, da ti ostanejo v regiji.Medtem ko se Zahod sprašuje, kako so lahko talibani tako hitro in praktično brez odpora v državi ponovno prevzeli oblast, pa je zaradi množice civilistov, ki so vdrli na območje letališča v Kabulu, delovanje letališča za vojaška in civilna letala ustavljeno. Ljudje, ki želijo zapustiti Afganistan, so zasedli tudi pristajalno-vzletno stezo. Tiskovni predstavnik Pentagona je dejal, da si ameriške sile skupaj s turškimi prizadevajo umakniti ljudi s steze, vendar ni jasno, kako dolgo bo to trajalo.Poveljnik ameriških sil v Kabulu, generalje talibane pozval, naj ne ogrožajo umika preko letališča v Kabulu. Po navedbah Pentagona se je general s predstavniki talibanov srečal v Dohi. Podrobnosti o srečanju niso znane.Prikaz, kako se je v zadnjih dveh dneh zmanjšal zračni promet nad Afganistanom:Afganistanski veleposlanik pri Združenih narodihje dejal, da prebivalci Kabula živijo v absolutnem strahu. Izrazil je strah, da se talibani ne bodo držali obljub, ki so jih dali v Dohi in drugje. Po njegovih besedah so v drugih mestih množično pobijali ujetnike, iz Kabula pa naj bi prebivalci javljali, da talibani hodijo od vrat do vrat in iščejo ljudi s svojih seznamov smrti. »Že prejemamo poročila o ubojih teh ljudi in ropanju v mestu,« je dejal Isaczai.Ameriška televizijska hiša CNN je poročala, da so v nedeljo talibani potrkali tudi na vrata dveh novinark v Kabulu, obe sta v strahu za svoja življenja kot tudi življenja svojih bližnjih.Novinar BBC-ja, ki je v Kabulu, je opisal, kakšno je življenje odkar so v mesto vkorakali talibani. Ti so povsod, še posebej na nadzornih točkah, ki so jih še nekaj dni nazaj nadzirali policija in vojska. Talibani nadzirajo promet, pregledujejo vozila, še posebej iščejo vozila, ki so pripadala vojski in policiji, ki jih zaplenijo. V središču mesta življenje teče kot ponavadi, a je manj prometa, večina trgovin je zaprtih. Na ulicah ni več slišati glasbe, ljudje se bojijo.Na glavnem vhodu na letališče so do zob oboroženi talibani, ki skušajo s streli v zrak razgnati ljudi.