Let nikamor razprodan v 10 minutah

Avstralski letalski prevoznik Qantas je v četrtek za potnike, ki pogrešajo letenje, napovedal nov, neprekinjen sedemurni razgledni let okoli Avstralije, v petek pa je sporočil, da so vozovnice zanj pošle v 10 minutah. »Najverjetneje gre za najhitreje razprodani let v zgodovini podjetja,« so sporočili iz Qantasa.



Letalo, ki bo izvedlo slikovit razgledni let, imenovan Great Southern Land, bo 10. oktobra poletelo z letališča v Sydneyju, potnikom pa ne bo treba imeti potnega lista, prav tako jim po letu ne bo treba v karanteno. Boeing 787 dreamliner bo letel nizko nad znamenitostmi, kot so Uluru, Veliki koralni greben in pristanišče Sydney, pristal pa bo prav tako v Sydneyju.



Vozovnica za ekonomski razred je stala okoli 780 avstralskih dolarjev (okoli 481 evrov), za poslovni razred pa od 3787 avstralskih dolarjev (okoli 2335 evrov) dalje.



»Vedeli smo, da bo zanimanje veliko, nismo pa pričakovali, da bo let razprodan v 10 minutah,« so pojasnili v Qantasu. »Ljudje očitno pogrešajo potovanja in letenje. Če bo povpraševanje, bomo v času, ko čakamo na odprtje meja, zagotovo premislili o več tovrstnih razglednih letih.«