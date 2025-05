Zelenski je na inavguracijo papeža Leona prišel v črni jakni in hlačah (VIDEO)

Papež Leon XIV. z današnjo umestitveno mašo uradno začenja svoj pontifikat. Na slovesnosti v Vatikanu je prejel papeške insignije ter vernikom sporočil, da prihaja s strahom in trepetom kot brat, ki želi biti služabnik njihove vere in veselja. V nagovoru je obsodil ekonomski sistem, ki izkorišča naravo in revne potiska ob rob, poročajo tuji mediji.

»V tem našem času še vedno vidimo preveč razdora, preveč ran, ki jih povzročajo sovraštvo, nasilje, predsodki, strah pred drugačnostjo in gospodarska paradigma, ki izkorišča naravne vire in marginalizira najrevnejše,« je novi papež povedal v nagovoru na Trgu svetega Petra, kjer se je zbralo več sto tisoč vernikov, pa tudi številni politični veljaki.

Na uradno inavguracijo papeža Leona XIV. v Vatikanu je med drugimi prišel tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zelenski tudi tokrat ni nosil obleke. Oblečen je bil v črnih hlačah, temni srajci in črni jakni – oblačilih, podobnih tistim, ki jih je nosil tudi na pogrebu papeža Frančiška. Z njim je prišla tudi njegova žena Olena.

Vernikom je sporočil, da prihaja mednje s strahom in trepetom kot brat, ki želi biti služabnik njihove vere in veselja ter hoditi z njimi po poti Božje ljubezni "v želji, da smo vsi združeni v eno družino", poročajo tuje tiskovne agencije.

Preden je prejel papeške insignije - palij in ribiški prstan, izdelan posebej zanj, se je zjutraj v papamobilu popeljal med verniki na Trgu svetega Petra. Palij, volnen ovratni trak s križi, je simbol papeževega poslanstva ohranjanja enotnosti Cerkve, ribiški prstan pa so v preteklosti uporabljali za pečatenje uradnih dokumentov, ki jih je podpisal papež.

FOTO: Jacquelyn Martin Via Reuters

FOTO: Tiziana Fabi Afp

FOTO: Tiziana Fabi Afp

FOTO: Remo Casilli Reuters

69-letni ameriški kardinal in nekdanji misijonar Robert Francis Prevost je bil 8. maja izvoljen za naslednika Frančiška in tako postal 267. papež v zgodovini Rimskokatoliške cerkve ter prvi iz ZDA.

FOTO: Remo Casilli Reuters