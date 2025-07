Legendarna orlovska guma: Goodyearova pnevmatika eagle praznuje 45 let

Pred 45 leti je Goodyear v ZDA predstavil prvo pnevmatiko eagle, ki je postala sinonim za zmogljivost in inovacije v avtomobilskem svetu. Kmalu ji je sledila prva različica VR50 za evropski trg, ki je lahko dosegala hitrosti do 209 km/h, kar je bilo za tisti čas izjemno. Pri razvoju so sodelovali inženirji iz ZDA in Nemčije, s čimer so dosegli, da je ustrezala strogim evropskim standardom in neomejenim hitrostim na nemških avtocestah.

Model eagle VR50 je bil izjemen dosežek, saj je prinesel inovacije, ki so bile ključne za nadaljnji razvoj. Imela je usmerjevalni profil, ki je zagotavljal odličen oprijem na mokri in suhi podlagi. Ta profil je postal osnova za naslednje generacije pnevmatik. VR50 je v ZDA postal originalna oprema za športne avtomobile, kot sta chevrolet corvette in pontiac firebird trans am, kar je še dodatno utrdilo njegov ugled.

Inovacije so z dirkališč prenesli na navadne ceste. FOTO: Goodyear

Goodyear je eden izmed največjih proizvajalcev pnevmatik na svetu in zaposluje okoli 68.000 ljudi. Izdelke proizvaja v 53 obratih v 20 državah po svetu.

Film in rekord

Eagle je našel pot tudi v filmsko industrijo. V 80. letih 20. stoletja je nastopil v legendarnem filmu Nazaj v prihodnost, kjer je genialni znanstvenik Doc Brown z modelom eagle GT opremil svoj časovni stroj v podobi avtomobila DMC delorean, kar je pnevmatiki prineslo dodatno prepoznavnost in kultni status.

Pnevmatika eagle je sodelovala tudi pri postavitvi Guinnessovega rekorda: leta 1992 je mclaren F1, opremljen s posebno serijo eagle F1, dosegel hitrost 386,4 km/h in postal najhitrejši serijski avtomobil na svetu. Pri McLarnu so poudarjali, da je bila pnevmatika ključna za vodljivost in udobje vozila, saj je vplivala na številne dejavnike, kot so teža, varnost, hrup in dinamika.

Prva pnevmatika eagle je bila narejena za velike hitrosti na nemških avtocestah. FOTO: Goodyear

Skozi leta je postavljala nove standarde v motošportu in na prestižnih avtomobilih. Modeli, kot so eagle ST, eagle NCT in pozneje eagle F1 GS-D2 ter GS-D3, so postali priljubljena izbira med vozniki po vsem svetu. Leta 2007 je Goodyear predstavil model eagle F1 asymmetric, ki je prinesel nove oblikovne in tehnične izboljšave; danes je najnovejša različica eagle F1 asymmetric 6 na voljo v kar 233 različnih dimenzijah.

Dirkaška dediščina

Goodyearova zgodovina v motošportu sega v leto 1901, ko je Henry Ford na dirki v Detroitu zmagal z njegovimi pnevmatikami. Ta zmaga je bila ključna za nadaljnji razvoj podjetja, ki je bilo ustanovljeno le tri leta prej. Goodyear je hitro prepoznal pomen motošporta za tehnološki napredek, zato je začel vlagati v razvoj dirkalnih pnevmatik, pozneje pa prenesel inovacije s steze na cesto.

Prva velika zmaga je prišla leta 1965, ko sta Masten Gregory in Jochen Rindt s ferrarijem 250 LM zmagala na prestižni dirki 24 ur Le Mansa. To je bila prelomnica, ki je Goodyearu omogočila vstop na mednarodno sceno motošporta. Kmalu zatem je Richie Ginther slavil še na Veliki nagradi Mehike, kar je dodatno utrdilo Goodyearov položaj med vodilnimi proizvajalci dirkalnih pnevmatik.

Pnevmatika eagle F1 asymmetric 6 je serijsko nameščena na številne (prestižne) avtomobile. FOTO: Goodyear

Leto 1966 je prineslo še več uspehov, vključno z legendarno zmago na dirki 24 ur Le Mansa, kjer je Ford z Goodyearovimi pnevmatikami premagal Ferrari. Istega leta je Jack Brabham v formuli ena osvojil štiri zmage, kar je Goodyearu prineslo prvi naslov svetovnega prvaka v tem prestižnem športu. Do leta 2007, ko je formula ena uvedla ekskluzivne dobavitelje, so bile Goodyear pnevmatike eagle najpogostejša izbira ekip. V tem obdobju je Goodyear dosegel 368 zmag, kar je še danes rekord med proizvajalci pnevmatik.

Goodyear je tudi edini proizvajalec pnevmatik, ki je osvojil t. i. trojno krono motošporta, ki vključuje zmage na dirkah 24 ur Le Mansa, Veliki nagradi Monaka in Indianapolisu 500. Prvič so to dosegli leta 1967 z zmagami A. J. Foyta na Indianapolisu 500, A. J. Foyta in Dana Gurneyja na 24 ur Le Mansa ter Dennyja Hulmea na Veliki nagradi Monaka. Ta izjemni dosežek so ponovili še sedemkrat in so trenutno edini proizvajalec, ki je trojno krono združil z naslovom svetovnega prvaka formule ena.