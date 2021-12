Ledeni hotel s kraljevskim pečatom (FOTO)

Vsako leto se predstavi v nekoliko drugačni izvedbi, letos, v že 32. izdaji, pa je obarvan tudi kraljevsko. Turistična atrakcija, ki stoji 200 kilometrov od polarnega kroga v Jukkasjärviju, je med drugimi stvaritvami predstavila novo suito, pod katero pa se je podpisal švedski princ Carl Philip.

Rastline in led

S poslovnim partnerjem in oblikovalcem Oscarjem Kylbergom, s katerim si od leta 2012 deli oblikovalski studio Bernadotte & Kylberg, sta namreč ustvarila razkošen apartma, ki se ponaša z imenom Sen kresne noči, končno podobo pa sta mu zapečatili raznovrstno cvetje in zelenje, ki ponazarjata enega najbolj priljubljenih praznikov na Švedskem, poletni solsticij, ko se po vsej državi zvrstijo festivali s plesom in zabavo.

Rdeča nit je kresna noč. FOTO: Instagram

Vse je seveda ujeto v led, tudi osupljiv lestenec, ki prav tako ponosno razkazuje živobarvno rastlinje. Kresna noč je skrivnostna, je polna mitov in legend ter paradoksov, kakor poletno cvetje, ki se je ujelo v arktični led, zasnovo pojasnjujeta avtorja, cvetje in led pa sta na sploh pomembna simbola skandinavske kulture in zaznamujeta odraščanje vsakega otroka.

Z obiskom ledenega hotela oziroma kraljevske suite si lahko prav takšno doživetje pričarajo radovedni obiskovalci, ki jih bo nedvomno pritegnil podatek, da se je pod novo stvaritev podpisal ravno priljubljeni princ. Ta je bil s Kylbergom eden od zmagovalcev na natečaju, na katerem se je za projekt potegovalo več umetnikov: izbrali so jih 32, skupaj so oblikovali 2870 kvadratnih metrov velik hotel, v katerem je 12 suit, 24 ledenih sob in velik skupen prostor.

200 km od polarnega kroga stoji turistična atrakcija.

Hotel iz snega in ledu je sicer 1989. ustanovil Yngve Bergqvist, vsako leto zaživi v novi izvedbi. Leta 2016 je dobil tudi svojo celoletno različico, Icehotel 365.