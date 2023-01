LeBronov dres za več kot tri milijone

Vrednost spominkov, povezanih z LeBronom Jamesom, se skokovito povečuje: dres Miami Heata, ki ga je košarkarski velikan nosil na sedmi finalni tekmi kluba leta 2013 proti ekipi San Antonio Spurs, je na dražbi pri avkcijski hiši Sotheby's v New Yorku iztržil kar 3,4 milijona evrov!

178 točk mu še manjka do rekorda.

Zvezdnik, ki je igral tudi za klub Cleveland Cavaliers, trenutno pa je pri znamenitem Los Angeles Lakers, se obenem približuje strelskemu rekordu vseh časov pri ligi NBA, saj mu manjka le še 178 točk, da premaga legendarnega Kareema Abdul-Jabbarja z 38.387 točkami. Da je LeBronova priljubljenost iz dneva v dan večja, potrjuje tudi dejstvo, da so enega od njegovih dresov pred časom prodali le za dobrega pol milijona, vsekakor pa je še vedno daleč od zvezdniške slave ikone Michaela Jordana, čigar dres iz finala lige NBA iz leta 1998 so septembra lani prodali za več kot devet milijonov, in pa Diega Maradone, če prestopimo v nogometne vode, saj je njegov dres argentinske reprezentance s svetovnega prvenstva 1986 zaslužil 8,7 milijona.

LeBronov dres s številko 6 je tako na visokem tretjem mestu, a mnogi pravijo, da je le še vprašanje časa, kdaj bo absolutni prvak. Ne nazadnje je skoraj pet milijonov 2021. zaslužila tudi njegova zbirateljska kartica, ki je na drugem mestu, in sicer za kartico košarkarja Stephena Curryja, za katero je nekdo odštel dobrih pet milijonov. V kratkem pa bo na prodaj tudi dres pokojnega Kobeja Bryanta, za katerega Sotheby's pričakuje več kot šest milijonov izkupička. Mimogrede, dražbena hiša zadnje čase doživlja izjemne uspehe, pred dnevi so tako prodali tudi vijolično obleko princese Diane, pod katero se je podpisal oblikovalec Victor Edelstein, in sicer za 560 tisočakov.