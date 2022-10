Lažno dedinjo, ki je pretentala ameriško elito, izpustili na prostost

Če ste na platformi Netflix gledali nanizanko Inventing Anna, potem zagotovo veste, kdo je Anna Sorokin. Nemka ruskih korenin je v Združenih državah s prevaro, da je bogata dedinja ogojufala banke, investitorje in prijatelje. Anna, ki je v tistem času uporabljala priimek Delvey je svojo zgodbo uspela tako dobro izpiliti, da je vse okoli sebe uspela prepričati, da so ji pod pretvezo, da čaka, da pride do svoje bogate dediščine, plačevali luksuzno življenje.

Lažna dedinja je končala v zaporu, a je tudi ta čas izkoristila sebi v prid. Svojo zgodbo je prodala Netflixu, svojim oboževalcem pa je preko dražbe prodajala predmete, ki jih je uporabljala v zaporu. Ko je kazen odslužila pa so jo ameriške oblasti znova prijele in jo želele deportirati iz države. Sorokinova temu oporeka, svoje življenje namreč želi nadaljevati v ZDA. CNN zdaj poroča, da so Sorokinovo v petek izpustili iz zapora in da se bo zdaj proti deportaciji borila s svobode.

Ne sme se oglašati na družabnih omrežjih

Prevarantka bo pod budnim očesom ameriška služba za priseljevanje ICE. Sorokinovi so prepovedali objavljanje na družabnih omrežjih in ji določili, da mora biti do zaključka sojenja 24 ur na dan na istem naslovu. Nositi mora sledilno napravo.

Sorokinova je za zapahi posnela podkast, v katerem je dejala, da nikoli trdila, da je bila bogata nemška dedinja. »Trdila sem, da sem iz Nemčije, kar je res, a nihče me ni vprašal po tem, kaj delam,« je dejala. »Nihče me ni vprašal, kdo so moji starši in koliko denarja zaslužijo. To je nezaslišano.« Dejala je še, da ni nikdaj izjavljala takšnih nesmiselnih laži. Dejala je še, da jo preseneča, da ljudi tako zelo zanima njena zgodba.