Moški, ki se je lažno predstavljal kot Brian Mwenda, je obtožen kraje identitete. Ob izreku sodbe je zatrdil, da je nedolžen, in se zahvalil ljudem, ki so ga podpirali, med njimi je tudi kontroverzni nekdanji guverner glavnega mesta Kenije Mike Sonko.

Zanimivo je, da je lažni odvetnik dobil vseh 26 primerov na kenijskem sodišču, čeprav ni imel nobene pravne izobrazbe. Aretirala ga je ekipa kenijskega odvetniškega društva iz Nairobija, potem ko je prejela vrsto pritožb. Osumljenec je sprva trdil, da ima zgolj enako ime kot pravi odvetnik in da je pravno izobražen, a se je izkazalo, da to ne drži. Pravi Brian Mwenda je stopil v stik z odvetniškim društvom, potem ko ni mogel dostopati do svojega računa in je ugotovil, da so nekatere podrobnosti njegovega profila spremenjene.

Tat identitete je briljantni um, so ocenili.

Kenijska osrednja organizacija sindikatov je o tatu identitete dejala, da gre za briljantni mladi um, ki mu je uspelo delovati brez tradicionalnih kvalifikacij.