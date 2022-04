Lavrov trdi, da gre v Buči za provokacijo s ciljem škodovati pogajanjem

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je domnevno odkritje številnih trupel civilistov v ukrajinskem mestu Buča, od koder so se umaknile ruske sile, označil za izmišljeno provokacijo, katere namen je spodkopati pogovore med Moskvo in Kijevom. »Postavlja se vprašanje, kaj je namen te povsem neresnične provokacije. Menimo, da je namen najti izgovor za propad pogajanj,« je za ruske televizije v torek zvečer dejal Lavrov.

Pogovori med Rusijo in Ukrajino se sicer nadaljujejo in potekajo prek videopovezave, ruska stran pa je v torek sporočila, da srečanja na višji ravni ne bo, dokler ne bo dosežen okviren dogovor. Pogovori potekajo glede nevtralnosti Ukrajine in tega, kdo bo jamčil za njeno varnost. Kijev je pripravljen razglasiti nevtralnost, vendar zahteva mednarodna jamstva za varnost države.

Lavrov: Ukrajina začela postavljati nove pogoje

Po mnenju Lavrova je dogajanje v Buči namenjeno zgolj temu, da se odvrne pozornost od pogajanj in tega, da je ukrajinska stran v zadnjih dneh, kot je dejal, začela postavljati nove pogoje.

Rusija zanika odgovornost za poboje civilistov v Buči in drugih mestih v bližini Kijeva, od koder so se umaknile ruske sile, ki se zdaj osredotočajo na vzhod in jug Ukrajine. Po ukrajinskih navedbah naj bi ruske sile brutalno ubile več kot 400 civilistov, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dogajanje označil za genocid. Zahod je zaradi pobojev že napovedal nove ukrepe proti Moskvi.

Zelenski: Poboji ne smejo ostati nekaznovani

Zelenski je o ukrepanju zaradi pobojev v Buči in drugih mestih v torek zvečer govoril s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Strinjala sta se, da poboji ne smejo ostati nekaznovani.

Francija je napovedala, da bo mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC) namenila dodatnega pol milijona evrov kot pomoč pri razjasnitvi zločinov. Prav tako naj bi na sodišče napotila dodatna dva sodnika in 10 policistov. Pariz pa naj bi bil pripravljen v Ukrajino napotiti tudi tehnično ekipo, ki bo proučila dokaze o zagrešenih zločinih.