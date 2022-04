Lavrov na ruski televiziji: Nevarnost jedrske vojne je realna možnost, ne podcenjujmo je.

Vodja ruske diplomacije Sergej Lavrov je na ruski televiziji opozoril, da je grožnja tretje svetovne vojne povsem realna. Glede napetosti med zahodnimi državami in Rusijo je Lavrov povedal: »Nevarnost uporabe jedrskega orožja je resna in realna. Ne smemo je podcenjevati. Ne želim pa, da ta nevarnost umetno povečuje, kot to nekateri želijo. Zahodno pošiljanje orožja Ukrajini pomeni, da je Nato dejansko vpleten v vojno v Ukrajini.«

Lavrov je sicer napovedal, da bo Rusija nadaljevala pogajanja z Ukrajino, vendar dodal: »Dobra volja ima svoje meje. Če ni obojestranska, ne prispeva nič k pogajalskemu procesu.«

Zelenskega obtožil dvoličnosti

Lavrov je v pogovoru spregovoril tudi o ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskemu: »On je dober igralec. Ampak če ga pozorno opazujete in obenem poslušate, kaj govori, boste opazili številne znake dvoličnosti.« Meni, da se Zelenski samo pretvarja, da se pogaja.