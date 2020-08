Laura že zahtevala smrtne žrtve, posledice so grozljive (VIDEO)

Orkan Laura, ki je v prejšnjih dneh dosegel obalo ZDA, je včeraj pustošil po zvezdnih državah Louisiana in Teksas. Uničujoči veter je pihal z močjo kar 240 km/h, podiral drevesa, daljnovode, razkrival strehe in za seboj pustil veliko razdejanje. Pozneje je udarila še močna tropska nevihta.Prebivalci so si oddahnili, saj naj bi na obalo prinesel kar šest metrov visok val plime, a dejansko ni bil tako visok, ampak pol manj, vseeno pa je povzročil tudi poplave.Brez elektrike je ostalo 900.000 odjemalcev v Louisiani in Teksasu, okoli 30.000 pa tudi v Arkansasu, kamor se je orkan pomaknil pozneje. Guverner zvezdne države Luisianaje dejal, da je škoda ogromna, več pa je je povzročil močan veter kot pozneje nevihta.Ameriški mediji iz Louisiane poročajo tudi o šestih smrtnih žrtvah. Med njimi so tudi dekle, na katere hišo je padlo izruvano drevo, moški, ki je potonil s svojim čolnom, in 24-letnik, ki se je zadušil doma z ogljikovim monoksidom iz električnega generatorja. Oblasti so sicer aktivirale 1.500 reševalcev in 400 ladij, ki rešujejo prebivalce.V kemični tovarni za proizvodnjo klora za bazene blizu mesta Lake Charles je izbruhnil požar in oblasti so okoliškemu prebivalstvu ukazale, naj ostane doma. Blizu Lake Charlesa je veter odnesel veliko ladjo igralnico, ki je treščila v avtocestni most. Tamkajšnji prebivalci so ostali tudi brez tekoče vode.Predsednik ZDAje prizadetim območjem obljubil zvezno pomoč in napovedal, da bo v soboto ali nedeljo obiskal Teksas in Louisiano ter si škodo ogledal od blizu.