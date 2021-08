Lastnik Tottenhama s superjahto v Dalmaciji

Plovila ne zapušča

98 metrov je dolga Aviva.

Obiski razkošnih plovil v Jadranskem morju se tudi letos kar vrstijo. Največ bogatašev tradicionalno gostijo naši južni sosedje, te dni se pri njih mudi eden od lastnikov nogometnega kluba Tottenham Hotspur s svojo superjahto Aviva, ki se razkazuje pred Šibenikom.Vredna je približno 120 milijonov evrov, njena posebnost pa je nedvomno ta, da 83-letni, čigar premoženje ocenjujejo na okoli štiri milijarde, na plovilu ne le dopustuje, temveč tudi živi in dela. In le kaj bi pogrešal na krovu Avive, ki je dolga kar 98 metrov in ima, po navedbah dobro obveščenih virov, celo teniško igrišče v pristni velikosti, prostorno kopališče ter sanjsko udobje za 16 gostov in 25 članov posadke! Avivo so zgradili leta 2018 v nemški ladjedelnici Abeking & Rasmussen in je bila menda prva jahta s teniškim igriščem, so takrat poročali; oblikoval jo je sloviti, deluje pa na hibridni pogon. Lewis, zagrizeni športnik, je zdaj lastnik skupno treh razkošnih plovil; prvo je dolgo 62 metrov, drugo 68, tretje pa kar 98 metrov in je obenem največji izdelek nemškega podjetja.Da mu je tretje plovilo najbolj pri srcu, dokazuje tudi pripis na spletni strani britanskega poslovneža, ki jahto menda zapusti le redko: ob fotografijah Avive je namreč pribil, da jahta ni za najem! Več kot očitno zato, ker na plovilu preživi večino dni v letu. V udobno in moderno opremljeni konferenčni sobi opravlja sestanke, sprošča se lahko v več jedilnicah in dnevnih prostorih, filme si ogleduje v kinodvorani, telo pa krepi na teniškem igrišču, kjer lahko po želji igra tudi skvoš, lahko pa se umakne v svoje zasebne prostore, spalnico z razkošno kopalnico in garderobo, opremljeno v slogu Chanelovih butikov, povedo dobro obveščeni. Za poletni oddih si je, kot rečeno, izbral jadransko obalo, kot poročajo tamkajšnji mediji, si je ogledal Črno goro, Dubrovnik, Split in Primošten, te dni pa uživa v Šibeniku.