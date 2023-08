Laserji resno ogrožajo varnost poletov: posledice so hude ali celo usodne

Na hrvaških letališčih so od začetka leta do konca julija obravnavali 18 primerov ogrožanja varnosti letalskega prometa z uporabo laserskih žarkov, od leta 2021 pa skupno 59, so sporočili iz hrvaške agencije za civilno letalstvo (HACZ). Opozorili so, da se število tovrstnih primerov v zadnjih letih povečuje.

Največ v bližini Zadra

Največ, 41 odstotkov, vseh prijav so od leta 2021 prejeli zaradi uporabe laserskih žarkov blizu letališča v Zadru. Sledijo Zagreb z 19 odstotki prijav, Dubrovnik in Split s po 12 odstotki in Osijek z desetimi.

V HACZ so poudarili, da je število dogodkov, povezanih z ogrožanjem poletov zaradi laserskih žarkov, med letoma 2018 in 2020 upadalo, v zadnjih treh letih pa se je ponovno začelo dvigovati.

Največ ogrožanja je bilo v bližini zadrskega letališča, sledi Zagreb (na fotografiji). FOTO: Aerodrom Franja Tuđmana

Kot so pojasnili, usmerjanje žarkov proti letalu ali pilotski kabini lahko zmoti pozornost pilota.

Resno ogrožanje

Opozorili so, da takšno početje resno ogroža varnost poleta. Kot so pojasnili, usmerjanje žarkov proti letalu ali pilotski kabini lahko zmoti pozornost pilota, povzroči močne bliske na vetrobranskem steklu in zaslepi pilota ali povzroči njegove nenadzorovane reakcije.

Denarna kazen ali celo zapor

Poudarili so še, da so za storilce, ki namerno ali nenamerno usmerjajo laserske žarke proti letalu, zagrožene tudi visoke denarne kazni in celo zapor. Denarne kazni se gibljejo med 653 in 1974 evri, v primeru opredelitve dogodka kot kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti pa storilcu grozi od šest mesecev do pet let zapora.