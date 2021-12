Laponska znova zaživela

Najprej je kazalo, da bo Božiček na Laponskem letos znova osamljen, a je že zdaj polno zaposlen z obiskovalci iz tujine. Finska turistična industrija si po lanskem katastrofalnem letu znova mane roke, iz dneva v dan je več ne le domačih turistov, ampak tudi prazničnih navdušencev iz drugih evropskih držav.

Večina si jih želi spoznati Božičkov domači kraj.

Doma je v Rovaniemiju. FOTO: Reuters

Daleč največ je Britancev, so se pa letos izkazali še Francozi in Italijani, ugotavljajo pri finski turistični zvezi, kjer pojasnjujejo, da si jih največ želi ogledati Rovaniemi, Božičkov uradni domači kraj, se družiti z jeleni, pa tudi druge atrakcije znotraj arktičnega kroga, mnogi si privoščijo smučarsko pravljico v središčih, kot sta Levi in Ylläs. Britanski čarterji pristajajo na Laponskem že od novembra, kljub črnim napovedim pa jih niso ustavili niti omikron in strožji ukrepi ob prihodu iz tujih držav, so si oddahnili Finci, ki za zdaj še niso zabeležili nobene odpovedi. Število čarterskih poletov za letošnji veseli december se je že približalo 90 odstotkom iz predkoronskega leta 2019; decembra tistega leta so gostili 152.000 obiskovalcev in iztržili kar 39,3 milijona evrov turističnega prihodka iz naslova nastanitev. Leto dni pozneje jih je doletela katastrofa, saj je pandemija zmanjšala obisk za kar 98 odstotkov.

Turisti morajo ob prihodu na Finsko predložiti potrdilo o cepljenju ali prebolevnosti ter negativni izvid testa na novi koronavirus. Britancev to ni ustavilo, tudi doma se spopadajo s čedalje strožjimi protikoronskimi ukrepi. Pred vrnitvijo v domovino se bodo morali ne glede na cepitveni status testirati na Finskem, potem pa še enkrat na britanskih tleh.