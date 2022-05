Lani videli kar 259 NLP-jev

Lani so samo v Veliki Britaniji zabeležili 259 videnj neznanih letečih predmetov, celo malih zelenih mož, je razvidno iz poročila, ki ga je nedavno objavilo Britansko združenje za raziskovanje neznanih letečih predmetov. Kot dodajajo, je bilo pet odstotkov videnj resničnih, je pa lani skupno število ljudi, ki so se z informacijami obrnili na združenje, nekoliko nižje kot prejšnja leta, kot je povedal njihov tiskovni predstavnik, predvsem zato, ker je veliko ljudi ugotovilo, da so svetleče pike, ki se enakomerno premikajo po nočnem nebu, Starlinkovi sateliti, in ne plovila z drugih planetov. Med doživetim pa niso bila le videnja, kar precej Britancev je imelo izjemno travmatično izkušnjo, ko so se z nezemljani celo srečali iz oči v oči, nekateri so poročali tudi o ugrabitvah. Vsem tem so omogočili psihiatrično zdravljenje ali svetovanje, da bi jim pomagali spopasti se s travmo, ki so jo doživeli. Čeprav izkušnje tistih, ki pravijo, da so se srečali z bitji z drugih planetov, v glavnem niso pozitivne, pa še vedno obstajajo ljudje, ki si neizmerno želijo, da bi srečali vesoljca. »Vedno sem verjel v življenje na drugih planetih in moje sanje so, da bi nekoč spoznal ali vsaj videl katerega od obiskovalcev. Vem, da je možnosti malo, a ne bom obupal,« je denimo dejal 56-letni Anglež Chris Bonham.

Napadli dečka

Največ nepojasnjenih nebesnih pojavov je vsako leto v Združenih državah Amerike, kjer so zavarovalniške družbe pred desetletji začele ponujati celo polico, ki vključuje zavarovanje v primeru ugrabitve, do zdaj pa ga je sklenilo že več kot 40.000 Američanov. Svojci ugrabljenih so, v primeru, da se slednji ne vrnejo domov, upravičeni do odškodnine. In poročil o ugrabitvah v ZDA ni malo, pred leti so denimo objavili rezultate raziskave, v kateri je več kot štiri milijone Američanov priznalo, da verjamejo, da so jih ugrabila bitja s tujega planeta.

Največ videnj ter poročil o bližnjih srečanjih je vsako leto v zvezni državi Kalifornija, od leta 1974, ko je bil ustanovljen Nacionalni center za zbiranje poročil o neznanih letečih predmetih, so iz te zvezne države prejeli že 10.333 klicev. Na drugem mestu je s skoraj pol manj primeri Florida, na tretjem pa zvezna država Washington. Prav tu naj bi leta 1947 dečka poškodovali kosi, ki so prileteli s šestih okroglih letečih predmetov, njegov pes pa je za posledicami poškodb poginil, taiste leteče predmete je pred tem opazil drugi prebivalec, ta je pozneje poročal, da so ga obiskali možje v črnih oblekah in mu grozili, naj o tem ne govori z nikomer. Prav ta dogodek je pozneje postal navdih za film Možje v črnem.