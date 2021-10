Laiki izpodrinili astronavte

Julija Peresild se je več mesecev intenzivno pripravljala na vesoljski polet. FOTO: Instagram

Predvidoma danes bodo na Mednarodno vesoljsko postajo poleg izkušenega poklicnega kozmonavtaposlali režiserja dokumentarnih filmovin znano igralkoTo bo že 147. polet vesoljske ladje Sojuz in hkrati prvi po kar 21 letih, ko bodo na krovu samo ruski državljani.Trojica bo na vesoljski postaji predvidoma ostala več kot en teden. Šipenko in Peresildova bosta na njej snemala dokumentarni film z naslovom Izziv. Nosilca projekta sta ruska vesoljska agencija Roskozmos in televizijska hiša Kanal 1.Vesoljsko plovilo, ki jih bo poneslo na vesoljsko postajo, je nadgrajeno in prilagojeno tako, da ga lahko upravlja ena sama oseba, ki pa mora biti izkušena, kar Škaplerov vsekakor je, saj bo to že njegov četrti polet. Njegova potnika bosta Zemljino orbito zapustila prvič. Kot je v navadi, je pripravljena tudi rezervna posadka. Vodi jo kozmonavt, vesoljska turista pa stain. Sredi maja je poseben odbor, ki ga je sestavljalo več agencij, izbral posadke, ki bodo poletele med letoma 2021 in 2023. Kandidatov je bilo res veliko, izbranci pa so morali prestati množico medicinskih testov, preden so jih spustili v center za urjenje, kjer so med drugim vadili na simulatorjih ter se učili, kako uporabljati zaščitna oblačila.Režiserja in igralko naj bi predvidoma 18. oktobra nazaj na Zemljo pripeljal poveljnik, medtem ko bo Škaplerov ostal na Mednarodni vesoljski postaji ter se sinvrnil 28. marca prihodnje leto. Slednja bosta med zvezdami ostala skoraj pol leta dlje, kot je bilo sprva predvideno. Na Zemljo bi se namreč morala vrniti prav s tokratnim poletom, a sta omenjena turista zasedla njuni mesti. Mark Vande Hei bo tako postal prvi ameriški moški astronavt, ki bo v vesolju neprekinjeno bival več kot eno leto, pomagal pa bo tudi pri produkciji omenjenega dokumentarnega filma. O možnosti, da se bo njegovo bivanje na vesoljski postaji podaljšalo, je bil seveda seznanjen in se je s tem tudi strinjal.Kot pravi vodja Roskozmosa, sta tako omenjeni polet kot z njim povezani dokumentarni film eksperiment, ki naj bi dokazal, da lahko z nekajmesečnimi pripravami tudi povsem običajni smrtniki poletijo v vesolje. Znano je, da se astronavti na tovrstne podvige sicer pripravljajo več let.A podvig ni navdušil vseh, vesoljskemu turizmu denimo nasprotujejo učenjaki, raziskovalci ter letalski in vesoljski strokovnjaki, ki jih najbolj moti to, da sta laika izpodrinila izurjene astronavte, ki na priložnost poleteti v vesolje čakajo več let. Nekateri so šli celo tako daleč, da so vpletene obtožili porabe javnega denarja v neznanstvene namene, kar bi lahko bilo celo nezakonito. Ker je glasno nasprotoval omenjenemu poletu, je astronavtcelo izgubil položaj direktorja poletov s človeško posadko, a so ga po ogorčenem protestu njegovih kolegov nekaj dni pozneje zaposlili nazaj.