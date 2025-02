Ladja, na kateri je Tito gostil Sofio Loren in Elizabeth Taylor, prispela na Reko (FOTO)

Po dolgoletni obnovi je danes v pristanišče na Reki iz ladjedelnice v Kraljevici prispela ladja Galeb, ki je bila predsedniška ladja nekdanjega jugoslovanskega voditelja Josipa Broza Tita. Na ladji naj bi čez nekaj mesecev odprli muzej.

Reški župan Marko Filipović je izrazil zadovoljstvo, da je ladja, ki so jo v Kraljevici prenavljali od leta 2019, končno prispela v reško pristanišče, kjer bo zaživela novo življenje.

Otvoritev ladje-muzeja bo po njegovih besedah maja ali junija, letno pa naj bi jo obiskalo okoli 50.000 obiskovalcev. »Z njo dobivamo nov muzej, ki ga bo upravljal Mestni muzej Reka in bo pripovedoval zgodbo o zanimivi preteklosti ladje,« je povedal župan.

Obiskala več kot 40 pristanišč

Ladjo so izdelali leta 1938 v Genovi za prevoz sadja. Med drugo svetovno vojno so jo prevzeli nacisti in jo predelali v vojaško ladjo ter jo uporabljali za polaganje min v Kvarnerju. Leta 1944 je po napadu zavezniških bombnikov končala na dnu Jadrana.

Ladja je od leta 2006 zaščitena kot hrvaška kulturna dediščina. FOTO: Goran Kovacic/pixsell

Po vojni so jo leta 1948 jugoslovanski delavci izvlekli na gladino, od leta 1953 do 1980 pa je kot Titova rezidenčna ladja obiskala več kot 40 pristanišč v Evropi, Aziji in Afriki. Na njej je Tito gostil številne državnike, od Winstona Churchilla in kraljice Elizabete II. do zvezdnikov Richarda Burtona, Elizabeth Taylor in Sofie Loren.

Po razpadu nekdanje Jugoslavije so ladjo prepeljali v Črno goro. Prodali so jo Grku Johnu Paulu Papanikolauju, ki je plovilo želel prenoviti v luksuzno jahto v ladjedelnici Viktor Lenac na Reki, a se je zapletlo pri plačilu. Mesto Reka jo je kupilo leta 2009, potem ko je propadala v tamkajšnji ladjedelnici. Ladja je sicer od leta 2006 zaščitena kot hrvaška kulturna dediščina.

Na ladji tudi prenočišča

V ladjedelnici v Kraljevici so ladjo Galeb prenavljali od leta 2019, opravljena pa so bila tudi obnovitvena dela v notranjosti ladje. Del ladje bo muzej, drugi del pa gostinski objekt s prenočišči.

Stroški obnove in predelave ladje, vključno s stroški mesta Reka za nakup ladje in projektno dokumentacijo, znašajo okoli 14 milijonov evrov.

Del ladje bo muzej, drugi del pa gostinski objekt s prenočišči. FOTO: Goran Kovacic/pixsell

Direktor Mestnega muzeja Reka Mladen Urem je dejal, da privez ladje v reškem pristanišču, kamor sta jo danes iz Kraljevice privlekla dva vlačilca, pomeni začetek zadnje faze obnove. Poteka polaganje talnih oblog in vračilo restavriranega pohištva, sledila bo ureditev stalne muzejske postavitve.

Multimedijsko in interaktivno stalno razstavo plavajočega muzeja bodo sestavljale štiri osnovne tematske enote: zgodovina ladje od leta 1938 do 1990 s povezavami na zgodovino Reke v istem obdobju, vloga Josipa Broza Tita in njegovih potovanj na Galebu v razvoju gibanja neuvrščenih, življenje na vojaški učni ladji in predstavitev ladje kot tehnološkega dosežka.