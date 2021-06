Lačna na prijateljičini 'roštiljadi' in besna: od vsakogar je hotela 50 evrov

V teh poletnih dneh je ena izmed priljubljenih dejavnosti na prostem priprava žara. Ampak vsaka taka zabav se ne konča nujno prijetno. Daily Mirror poroča o ogorčeni Britanki, ki je odšla z družino k prijateljici, a ostala lačna in zelo jezna. Trdi, da je prijateljica na povabila šest ljudi in od vsakogar zahtevala okrog 50 evrov, kar naj bi pokrilo stroške hrane, ne pa tudi alkohola.



A gostiteljica in soprog sta imela težave, saj nista in nista mogla zakuriti ognja za žar. Potem ko sta le spekla nekaj koruze, sta obupala in odšla v hišo. Goste je že čez nekaj minut soprog goste prosil, naj odidejo domov, ker da se gostiteljica ne počuti dobro.



Gosti so domov odšli lačni, tista najbolj jezna gostja pa ni vedela, ali bi morala zahtevati vračilo denarja. Na koncu je vendarle dobila denar nazaj, saj ji ga je poslal soprog gostiteljice ponesrečene zabave.



