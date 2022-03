Lacij bo sofinanciral poroke, presežke morata ženin in nevesta pokriti sama

Pandemija je prizadela številna področja človekovega delovanja, trpi pa tudi ljubezen, ocenjujejo v Italiji.

V deželi Lacij so tako sklenili spodbuditi zaljubljence, da bi se kljub neprijaznim razmeram opogumili in naredili veliki korak ter dahnili usodni da. Da jim olajšajo načrtovanje in izvedbo veselega dne, jim tako ponujajo do 2000 evrov sredstev spodbude.

Velja do konca leta

Dežela je za ljubezenski projekt, s katerim želi oživiti poročni sektor in prebivalcem vliti novo upanje, namenila kar deset milijonov evrov, ki jih bo razdelila med pare, ki potrebujejo denarno pomoč. Ta pa ni na voljo le domačinom, do nje bodo menda lahko upravičeni tudi tujci, ki bodo v letošnjem letu sklenili v Rimu ali okolici vstopiti v zakonski stan in si med civilnim obredom obljubiti večno zvestobo.

Presežke morata ženin in nevesta pokriti sama.

Denarna sredstva morajo nameniti ali organizaciji obreda ali pa poročnemu potovanju, tako da upajo, da bo projekt pomagal znova zagnati tudi turistično kolesje in podprl številne agencije, ki še vedno odpravljajo posledice zaprtja družbe.

Dragoceni znesek lahko pari porabijo po lastni presoji, a lahko za pogostitev namenijo največ 700 evrov od dodeljenih sredstev, toliko lahko največ odštejejo tudi za potovanje; vse presežke morajo tako pokriti sami. Pri preostalih stroških, kot so nakup obleke, najem dvorane in limuzine, storitev fotografiranja ali snemanja poroke, izvedba civilnega obreda itn., ni navedenih omejitev.