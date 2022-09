Labirint v znamenju Jamesa Bonda

Kar 16 kilometrov poti v koruznem labirintu je posvečenih 60-letnici Jamesa Bonda, George Richardson, lastnik farme, kjer vsako leto nastajajo dih jemajoče podobe, se tako tudi letos ni izneveril občudovalcem.

Tudi Bondovo dekle in aston martin

Letos si je za tematiko torej izbral tajnega agenta, ki je po mnenju lastnika zemljišča v ameriškem Spring Grovu severno od Chicaga vedno privlačna in zanimiva zgodba, ob jubileju, Dr. No je kot prva napeta filmska akcija navdušil že 1962., pa je poklon kultnemu junaku tako rekoč nujen, meni Richardson, ki je s svojo družino dolgo in marljivo obdeloval skupno 11 hektarjev površine. Kot je pojasnil, je zahtevna obdelava terjala tehnološko napreden sejalnik koruze, med drugim pa tudi traktor, opremljen z GPS in številnimi priključki.

16 kilometrov so dolge poti v blodnjaku.

Postopek je dolgotrajen in zahteva veliko natančnosti ter potrpljenja, a rezultati dela poplačajo ves trud, je zadovoljen Richardson, ki je minuli konec tedna koruzni blodnjak, največji te vrste na svetu, odprl tudi za obiskovalce. Ti lahko raziskujejo in iščejo izhode med podobami nepozabnih agentov, Seana Conneryja, Rogerja Moora, Timothyja Daltona, Piercea Brosnana in Daniela Craiga; peterico dopolnjujeta tudi ikonično Bondovo dekle v bikiniju in aston martin. Georgea Lazenbyja so preskočili, kot pojasnjuje Richardson, nihče iz družine ni njegov oboževalec, saj po njihovem ni dovolj prispeval h kultnemu statusu 007.

Obiskovalci si lahko izberejo krajšo pot ali pa dolg raziskovalni pohod.

Labirint ima številne vhode in izhode, zato je mogoče avanturo tudi skrajšati, kdor želi, pa se lahko po blodnjaku potepa več ur. Družina – Georgeu pri projektu ob strani stojijo še žena, brat, svakinja, sin in snaha – miri, da se je nemogoče izgubiti in da ni slepih ulic, vsak obiskovalec pa pred startom prejme zemljevid. Richardsonovo posestvo pa ponuja še veliko več: pustolovska farma predvsem najmlajše in adrenalinske navdušence razveseljuje še z opazovalnim stolpom, panoramsko vožnjo z vlakcem, ziplinom, tobogani, zorbanjem, mini živalskim vrtom, vožnjo z gokarti, paintballom, prodajalno s spominki, odrasli pa se lahko zamotijo v vinski kleti in ob koncih tedna zavrtijo ob živi glasbi ob okušanju gastronomskih mojstrovin.