La Tomatina v eni uri umazala 20.000 ljudi (FOTO)

Eden najbolj zabavnih uličnih festivalov na svetu je letos praznoval že 80 let. La Tomatina, ki tradicionalno poteka na ulicah španskega mesta Buñola v provinci Valencia, je letos privabila okoli 20.000 ljudi, kar je nekoliko manj kot lani, ko so organizatorji ocenili, da se je zbralo okoli 23.000 ljudi iz več kot 50 držav. Že dan pred dogodkom so pripeljali 120 ton za ta dogodek vzgojenega paradižnika.

Prvo metanje paradižnikov v Buñoli se je zgodilo leta 1945.

Metanje, stiskanje in razmazovanje preveč zrelega paradižnika je trajalo eno uro, dovolj, da so bili vsi umazani od glave do pete. Bela oblačila so bila hitro pobarvana rdeče, koža in lasje pa so bili prepojeni s paradižnikovo kašo. Obmetavanje je pospremila glasna glasba, da ni zmanjkalo streliva, pa so skrbeli tovornjaki, ki so sproti dostavljali nove paradižnike. Slogan letošnjega dogodka je bil Tomaterapia (Paradižnikova terapija) in je namigoval na okrevanje po lanskih poplavah v regiji.

Obmetavajo se s paradižniki, vzgojenimi posebej za festival.

Očala za potapljanje so priporočljiva oprema. FOTO: Eva Manez/Reuters

Festival La Tomatina, ki poteka vsako zadnjo sredo v avgustu, se je začel leta 1945. Takrat je nezgoda med parado mask sprožila zmešnjavo. V bližini je stala stojnica z zelenjavo, s katere je besna množica pograbila paradižnike in se začela obmetavati, dokler lokalne oblasti niso prekinile spopada. Naslednje leto so se nekateri mladi zapletli v načrtovan prepir in prinesli svoje paradižnike od doma. Čeprav so prepir spet prekinili, se je tradicija začela. V naslednjih letih je vzoru sledilo že na tisoče ljudi. Leta 1950 so jo pod oblastjo Francisca Franca prepovedali, a jim izvedbe ni uspelo preprečiti.