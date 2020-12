Kustečeva razkrila, kdaj bi se lahko vrnili v vrtce in šole

Odločitev v rokah zaposlenih in staršev

Pogovarjajte se s svojimi otroci

Po novem letu se za zdaj v šolske klopi po odločitvi ustavnega sodišča vračajo le otroci s posebnimi potrebami, otroci prve triade in vrtčevski otroci pa bi jim lahko v najboljšem primeru sledili 11. januarja prihodnje leto, je povedala ministrica za izobraževanje»Naredili bomo vse, da se bodo otroci, učenci, dijaki, zaposleni v vrtce in šole lahko vrnili čim hitreje. Varno in trajno, ob spoštovanju priporočil NIJZ. Moja prva in najpomembnejša naloga v letu 2021 bo, da se v vrtce in šole, na fakultete vrne življenje, da se vrnejo vrvež, smeh in seveda znanje,« je napovedala na vladni tiskovni konferenci o stanju epidemije pri nas . Ministrica je priznala, da razume jezo številnih, ker otroci ne morejo v šole, in da je jezna tudi sama, zaradi nemoči, ker se je v družbi skrhalo nezaupanje in ker kljub trudu ni želenih rezultatov: »Verjemite mi, jezna sem bolj kot vi. Vem, motivacija upada. Zdržimo.«Po odločitvi ustavnega sodišča se 5. januarja v šole vračajo otroci s posebnimi potrebami, dan prej bodo potekala hitra testiranja. Nato bodo na vrsti vrtci in prva triada osnovne šole, a le če bo epidemiološka slika dobra. V najboljšem primeru bi se to lahko zgodilo v nadaljevanju naslednjega tedna, 11. januarja, je ocenila ministrica. Tudi testiranje ostalih učiteljev kot tudi vzgojiteljev v vrtcih je predvideno. V nadaljevanju se bodo učitelji testirali, če bo potreba, testi bodo na voljo kadar koli, zaposleni se bodo sami odločali, če želijo dodatno testiranje. Narejen bo protokol pogostosti testiranja. Testiranje učencev in otrok ni obvezno, če bi starši to želeli, pa bo zagotovljeno.Kdaj bo epidemiološka slika primerna za vračanje učencev v šole? »Izhodiščno sledimo načrtu vračanja v šole, ki ga je vlada sprejela v začetku decembra,« je pojasnila Kustečeva. Kako bodo učitelji pripravili učilnice, je določeno, se bodo pa v ponedeljek vključeni v procese vzgoje in izobraževanja usedli skupaj z NIJZ, če je treba ta navodila kako spremeniti oz. prilagoditi.Pediaterje spregovoril o težavah, s katerimi se otroci soočajo med epidemijo, ko šolanje poteka na daljavo. Večmesečno zaprtje šol je bilo izhod v sili, ki je žal pri delu otrok povzročil tudi duševne težave, je dejal in razkril, da so tudi pri mlajših otrocih opazili težave z motnjami prehranjevanja, tako prenajedanje (mlajši otroci) kot anoreksijo (predvsem pri najstnikih), tudi samopoškodovanje (otroci se zapirajo vase, pretirano odzivajo no določene stvari). Ključna stvar je, da se z otrokom starši dogovarjajo in pogovarjajo, a takrat, ko si otrok to želi in da se ne sili v njih.