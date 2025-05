Kupila meso za žar, dobila še »živo prilogo«: grozljivo odkritje v pakiranju svinjine

Beograjčanka je v trgovini kupila več kot kilogram svinjskega mesa za žar, doma pa v paketu našla – črve. Dogodek je sprožil ogorčenje in pozive k prijavi tovrstnih nepravilnosti.

Srbska družbena omrežja so znova polna pritožb potrošnikov, ki v trgovinah vse prepogosto naletijo na pokvarjene izdelke. Od plesnivega testa za pite in pokvarjenih suhih mesnin do gnilega mesa – kakovost nekaterih živil očitno ne prestane niti osnovnega higienskega pregleda.

Najbolj šokanten med tokratnimi primeri prihaja iz Beograda, kjer je ena izmed občank v trgovini kupila paket svinjskega stegna, težkega 1,15 kilograma, za katerega je odštela 917 dinarjev (približno 7,8 evra). Ko je doma odprla embalažo, jo je pričakalo grozljivo presenečenje – iz mesa so lezli črvi.

»Nisem si predstavljala, da se bo priprava kosila spremenila v pravo nočno moro. Takoj sem ga vrgla v smeti,« je povedala zgrožena potrošnica.

Strokovnjaki opozarjajo: takšne primere je treba prijaviti

Tamkajšnji predsednik združenja za zaščito potrošnikov je ob tem poudaril, da ima vsak potrošnik v tovrstnih primerih pravico do odškodnine – bodisi zamenjave izdelka bodisi vračila kupnine.

»Če se enkrat opeče, potrošnik zagotovo ne bo še enkrat kupil iste stvari. Zato večina raje zahteva denar nazaj,« je dejal in pozval vse, ki naletijo na podobne težave, naj jih obvezno prijavijo veterinarski inšpekciji ali vsaj kateremu izmed potrošniških združenj.

Ljudje prevečkrat zamižijo na eno oko

»Na žalost veliko ljudi reče: ‘Ah, saj je le sto dinarjev (0,85 evra, op. p.), nič hudega,’ in nato pozabi na celotno zadevo. A prav je, da takšne dogodke prijavijo, saj le tako lahko preprečimo, da se ne bi zgodilo še komu,« je opozoril Gavrilović.

Inšpektorji v takšnih primerih odidejo na teren, preverijo pogoje shranjevanja živil, pregledajo dobavno verigo in poskušajo ugotoviti, kje je prišlo do napake.

