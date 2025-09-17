Krvava sled Kremlja? Julija Navalna obtožuje Putina za moževo smrt

Vdova pokojnega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega Julija Navalna je danes sporočila, da je analiza v tujino pretihotapljenih vzorcev njegovega biološkega materiala pokazala, da je njen mož med prestajanjem dolgoletne zaporne kazni na skrajnem severu Rusije februarja lani umrl zaradi zastrupitve.

V videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je Navalna pojasnila, da jim je februarja lani uspelo pridobiti vzorce biološkega materiala njenega moža, ki so jih nato pretihotapili v tujino.

Najmanj dva laboratorija v dveh državah, ki sta neodvisno in brez medsebojnih povezav izvedla analizo vzorcev, sta potrdila, da so ga ubili oz. zastrupili, je povedala. Za njegovo smrt je znova obtožila ruskega predsednika Vladimirja Putina, medtem ko Kremelj krivdo zanika.

Ker po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ne more pridobiti uradnih rezultatov analize, ki bi natančno pokazali, kateri strup so uporabili, je laboratorija pozvala k njihovi objavi. Opozorila je, da je morda nekje na svetu nova Putinova žrtev.

Podrobno je opisala zadnje ure svojega moža, ko naj bi ga pazniki zaprli v njegovo celico, ko se je na tleh zvijal od bolečin in bruhal. Objavila je tudi fotografijo njegove celice, na katerih je videti bruhanje in kri na tleh. Dodala je, da je zdravnik šele kasneje poklical reševalce.

Oblasti več dni zavračale izročitev njegovega trupla

Nekdanji tesni sodelavec Navalnega Leonid Volkov je na Telegramu Putina obtožil, da je opozicijskega voditelja umoril. »Umorjen je bil na grozovit način, zastrupljen. In čeprav so bili podatki izbrisani iz zdravstvenih kartotek in sledi prikrite, vemo vse o njegovem zadnjem dnevu in o tem, kako je bil umorjen,« je poudaril.

Navalni, karizmatični protikorupcijski aktivist in najglasnejši kritik Putina, je v še nepojasnjenih okoliščinah umrl 16. februarja lani v kazenski koloniji v arktični regiji, kjer je prestajal 19-letno zaporno kazen zaradi obtožb, ki jih je sam označil za politično motivirane.

Prvič je bil zastrupljen leta 2020 v Sibiriji z živčnim strupom novičok, nakar se je več mesecev zdravil v Nemčiji. Takoj po vrnitvi v Rusijo januarja 2021 so ga aretirali.

Po njegovi smrti so oblasti več dni zavračale izročitev njegovega trupla svojcem, kar je vzbudilo sum njegovih podpornikov.